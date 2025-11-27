パク・ソジュンと大学同期！女優パク・ジンジュ、結婚式目前　美貌輝くウェディングフォト公開 | RBB TODAY

女優パク・ジンジュが結婚を控え、まばゆいウェディングドレス姿を披露した。

パク・ジンジュの担当ヘアデザイナーは11月26日、SNSを通じて「ジンジュお姉さんのウェディング撮影の日。お姉さん、結婚おめでとうございます」というコメントとともに、複数のウェディング写真を公開した。

公開された写真の中でパク・ジンジュは、シンプルなデザインのドレスを完璧に着こなし、より一層磨きのかかった美貌を見せた。

特に、すっきりとまとめたお団子ヘアのスリークスタイルで、洗練された優雅な魅力を強調。ベールを着けたカットでは、彼女特有の澄んだ清純な雰囲気で、見る者の視線を釘付けにした。

（写真＝SNS）パク・ジンジュ

パク・ジンジュは11月30日、ソウルの某所で長年深い信頼を築いてきた一般人の婚約者と、非公開で結婚式を挙げる。

所属事務所Prain TPCは10月20日の公式発表で、「来る11月30日、パク・ジンジュが長い間深い信頼関係を築いてきた方と、人生をともにすることを約束した」と結婚を報告。婚約者が一般人である点を考慮し、両家の家族と親しい知人のみを招いて静かに式を行う予定だと伝えた。

事務所はまた、「パク・ジンジュは結婚後も、変わらず俳優として良い姿を皆さんにお届けする予定です」とし、温かい祝福と応援を求めた。

パク・ジンジュは1988年12月24日生まれの36歳。ソウル芸術大学演技科では俳優パク・ソジュンと同期で知られ、2011年に映画『サニー 永遠の仲間たち』でデビューし注目を集めた。

その後、『百年の花嫁』『モダン・ファーマー』『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』『サイコだけど大丈夫』などで、リアリティある演技を通じて唯一無二の存在感を発揮。

俳優活動に加え、MBCのバラエティ番組『撮るなら何する？』では抜群のバラエティ感覚で親しまれ、ミュージカル映画『英雄』や舞台『レッドブック』にも出演するなど、現在も多彩なジャンルで活躍している。

■【写真】お相手は14歳下の日本女性！韓国俳優の「キス5秒前写真」

■【写真】網タイツにミニドレス!?韓国歌手の“型破り”ウエディング写真

■【写真】パク・ソジュン、共演女優をおんぶ