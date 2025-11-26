NCT・ジョンウ、単独ファンミで新曲『SUGAR』のステージ初披露を予告！“甘い世界観”に期待高まる | RBB TODAY

NCTのジョンウが、新曲『SUGAR』のステージを単独ファンミーティングで初公開する。

ジョンウは11月28日、ソウル・オリンピック公園のチケットリンク・ライブアリーナ（ハンドボール競技場）で初の単独ファンミーティング「Golden Sugar Time」を開催する。

また、ファンミーティングでは同日午後6時にリリースされる新曲『SUGAR』のステージを初披露する予定で、高い注目が集まっている。

（画像＝SMエンターテインメント）ジョンウ

新曲『SUGAR』は、スウィング感のあるドラムと遊び心あふれるベースライン、柔らかくキャッチーなメロディがグルーヴィーに重なり合うポップトラックで、これまで一緒に過ごしてきた時間とこれからの “待っている時間”までも甘くあってほしいという思いが込められており、ファンへ温かなメッセージを届ける一曲となっている。

（画像＝SMエンターテインメント）ジョンウ

パフォーマンスは、楽曲の甘いムードとは対照的に、感覚的で洗練されたムーブで新鮮な魅力を届ける。流れるようにしなやかな動きの中にも、キレのあるポイントダンスやリズミカルな振付がバランスよく盛り込まれ、ジョンウのアイデンティティをステージ上でより鮮明に表現する。

なお、ジョンウのソロシングル『SUGAR』は、11月28日午後6時より各種音楽配信サイトで公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョンウ プロフィール

1998年2月19日生まれ。本名はキム・ジョンウ。小学生の時、音楽番組を見てダンスに興味を持ち、中学生の時に映画『ステップ・アップ』を見てダンス教室へ通う。レッスンを受けながら歌手になりたいと思い、オーディションを受けた。2018年2月、NCT Uの『BOSS』でデビューし、9月にはNCT 127へ加入した。ロールモデルはBoA。NCT 127ではリードボーカルとリードダンサーを担当している。NCTのビジュアルメンバーの一人で、高い鼻と厚い唇が特徴的な爽やかな顔立ちの持ち主。

■【写真】ジョンウ＆ユウタ、「カッコよさ更新」の自撮り

■【写真】「脚の長さ2m」ジョンウ、スタイル際立つセットアップ姿

■【写真】色気に惚れ惚れ…ジョンウ、筋肉質な腕と可愛い笑顔のギャップ