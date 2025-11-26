板野友美、娘の誕生日の家族ショット公開！ | RBB TODAY

元AKB48でタレントの板野友美が25日、自身の公式インスタグラムを更新。愛娘（愛称：ベビちん）が4歳の誕生日を迎えたことを報告し、夫でプロ野球・ヤクルトの高橋奎二投手ら家族が集まったバースデーパーティーの様子を公開した。

板野は「Happy 4th birthday my Angel」と愛娘を祝福。今年は家族での恒例行事に加え、友人親子とのユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）旅行も計画したという。その後、東京に戻って開催された誕生日会では、夫や祖父母、互いの兄妹たちが集結。公開された写真には、華やかなケーキを前に板野と高橋が娘に寄り添う姿や、京都から駆けつけた親族らも含め全員でテーブルを囲む温かな集合ショットが収められている。

また、誕生日プレゼントとして「ベビちんがずっと欲しがってたミニーの車」を贈ったことも明かしている。本格的な仕様のピンク色の電動カーに、長女が愛犬2匹を乗せて楽しむ微笑ましい写真も添えられているが、板野はその裏側で「ママ1人で頑張ったよ？」と、複雑な組み立て作業を一人で完遂した苦労をユーモアたっぷりに吐露。最後には、娘のプライバシーについても言及。「2歳の誕生日の際に正面の顔出しを封印しましたが、4歳からはベビちん横顔の顔出しも封印します」と宣言し、子供の成長に合わせてSNSでの公開範囲を狭めていく方針も明かした。

この投稿を見たファンからは、「お母さんに似て可愛くてお父さんに似てかっこいい人になって欲しいです！これからも大好きです！」「芸能界一、大好きな家族です」「ベビちん、4歳のお誕生日おめでとう！幸せな1年になりますように」「家族揃っての写真とても素敵です」など、板野の愛娘を祝福する声が寄せられている。

※板野友美、娘の誕生日を祝福している様子の投稿（板野友美の公式インスタグラムより）