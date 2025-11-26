松井秀喜、12月4日放送『プロ野球珍プレー好プレー大賞2025』に緊急参戦！ 師・長嶋茂雄さんへの思いを語る | RBB TODAY

12月4日19時から年末恒例『プロ野球珍プレー好プレー大賞2025』（フジテレビ系）が放送され、同番組に松井秀喜がVTR出演する。

松井秀喜©フジテレビ

番組では、今年6月3日に亡くなったミスタープロ野球・長嶋茂雄さんに対する松井の思いが語られる。収録が行われたのは、くしくも33年前、当時巨人軍の監督だった長嶋茂雄さんがプロ野球ドラフト会議で4球団競合の末に松井秀喜を引き当てた11月21日。師弟関係がスタートしたその日に、師と仰ぐ長嶋さんへの思いを松井が語った貴重な映像となっている。

番組では、ドラフト会議で指名を受けた後の長嶋さんとの初めての会話、苦しんだヤンキース移籍1年目にニューヨークでも行われた2人きりの素振り、東京五輪聖火ランナー秘話などが紹介される。

左から）アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）、松井秀喜©フジテレビ

出会いから33年、ミスタープロ野球・長嶋さんへの感謝の言葉も収録されている。さらに本邦初公開として、2年前に石川の実家で父・昌雄氏と2人きりで語っていた恩師・長嶋さんへの思いも放送される。

同番組は福岡ソフトバンクホークスが阪神タイガースとの激戦を勝ち抜き、5年ぶり12度目の日本一で幕を閉じた今年の日本プロ野球と、大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースが劇的勝利でワールドシリーズ連覇を果たしたメジャーリーグの名場面を約3時間にわたって紹介する。