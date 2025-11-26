「手加減して…」TXT・ヨンジュン、バキバキ“筋肉美”を大公開！彫刻級フィジカルにファン騒然【PHOTO】 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、圧巻のフィジカルでファンを魅了した。

ヨンジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「not too long ago（ちょっと前）」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中でヨンジュンは、鍛え上げられた筋肉美を惜しみなく披露。素肌にジャケットを羽織ってシックスパックを見せたショットから、タンクトップをまくり上げて腹筋を強調したショット、さらに上半身裸でポージングしたショットまで、多彩なスタイルで圧倒的な存在感を放っている。

この投稿を見たファンからは「手加減して…」「完璧すぎる」「彫刻みたい」「努力の結晶…美しい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ヨンジュンInstagram）

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、日本ドームツアーを開催中。11月15日・16日の埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りに、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、東京ドーム、京セラドーム大阪と、来年2月まで公演が続く予定だ。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

