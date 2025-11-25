 元尼神インター・誠子、京都移住を報告「フリーになって自分の幸せを見つけました」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
元尼神インター・誠子、京都移住を報告「フリーになって自分の幸せを見つけました」

  • 誠子【写真：竹内みちまろ】

　元尼神インターで、現在はフリーの芸人として活動する誠子が24日、自身のインスタグラムを更新。来年の春に東京を離れ、京都へ移住することを報告した。

　投稿では「来年の春に東京を離れます そして京都に移住します 今まで通り芸人として活動します」と明かした。続けて「いつか京都に住みたい、と二十代の頃から思っていました」と綴った誠子。「いつかやろう」という言葉を先延ばしにするのをやめ、「人生は一度きりで明日がくる約束はない」という強い思いから、新たな始まりにふさわしい春に引っ越しを決断したという。

　投稿には、誠子にとって東京での“宝物の場所”だという、東京・恵比寿にあるライブハウス「LIQUIDROOM（リキッドルーム）」で撮影された数枚の写真が添えられている。公開された写真では、黒いシックなトップスとパンツスタイルに身を包んだ誠子が、リキッドルームの象徴的なネオンサインの前で柔らかい笑顔を見せる姿や、フライヤーが貼られた階段をリラックスした表情で上る様子が写し出されている。また、観客のいない静寂に包まれたライブハウスのフロアに一人佇むカットや、夜の恵比寿一丁目の交差点やビルの外観を捉えた写真なども投稿し、誠子が過ごした「東京の夜」の空気感を伝えている。

　誠子は「東京に住んでいるあいだ、一番行ったライブハウス」とこの場所を紹介し、「ツアーの最後はここでライブがしたかったです」と、東京生活の締めくくりとなるライブへの意欲を語った。「フリーになって自分の幸せを見つけました」と語る誠子は「私はライブがしたいです どこにいてもライブができます」という言葉通り、拠点を京都に移した後も、変わらず芸人としての活動を続けていくとしている。東京生活最後となるライブツアーに向け、「みなさん一緒に東京の夜を過ごしてください」とファンへ呼びかけた。

　この投稿を見たファンからは、「同じタイミングで東京を離れて、夫の転勤で関西に引っ越します！どこまでも追いかけます！！！！」「初めて芸人さんのライブ、リキッドルーム行きます！」「何とか食ってイケるならば、好きな事をガンガンやれば良いでしょ!!」「ステキな人生の過ごし方を応援します」など、新たな挑戦に温かい声援が寄せられている。

※元尼神インター誠子の京都移住を報告した投稿（誠子の公式インスタグラムより）


