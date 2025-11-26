BLACKPINK・ジェニー、謎も多い“ド派手な恋愛遍歴”を語るか　恋愛リアリティ出演に期待が集まるワケ | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーがTVINGの恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛4』にゲスト出演することがわかり、彼女の過去の恋愛にも改めて関心が寄せられている。

11月26日、TVINGの関係者は「ジェニーさんが『乗り換え恋愛4』にゲスト出演することは事実。撮影関連の詳細な日程はお伝えが難しい点、ご了承ください」とコメントした。

『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた数組の元カップルが同じ家で共同生活を送り、新たな恋人を見つけたり、よりを戻したりする人気リアリティで、日本版として『ラブ トランジット』がある。

ジェニー、過去の恋愛経験を語るか

そんな人気番組にジェニーがゲスト出演すると伝えられ、大きな話題となっている一方で、ジェニーが自身の恋愛経験について語るのかにも期待が高まっている。

というのも、これまでジェニーに浮上した熱愛説は、“超豪華”といっていいお相手とのものばかりだからだ。

まずジェニーは2019年1月、EXOのカイと熱愛説が提起され、交際を認めた。当時、韓国メディア『ディスパッチ』が2人のデートシーンが収められた写真を公開。カイの所属事務所SMエンターテインメントは「好感を持っている間」と認めた。

しかし長くは続かず、報道からわずか1カ月で破局している。

2番目の熱愛説の相手は、同じ所属事務所の先輩だったBIGBANGのG-DRAGONだ。2022年1月に熱愛説が浮上した。

ただし、2人の当時の所属事務所YGエンターテインメントは「アーティストのプライベートについて会社の確認は難しい」とだけ発表し、否定も肯定もしなかった。「否定しなかったということは認めたということ」という見方が多かったが、結局のところ、真偽は不明のままだ。

ちなみに、G-DRAGONは熱愛説に対して曖昧にしたままにすることが多いスターとして知られているが、独自の考え方があるようだ。2016年12月にバラエティ番組『ラジオスター』（原題）に出演した際、「恋愛を認めるか認めないかは個人のスタイルだが、女性のほうに被害がいくと思う。女性がオープンにしたいというのであれば、オープンにしたはず」と語ったことがある。

そして2022年5月、今度はBTSの人気メンバー、Vとの熱愛説が浮上。オンライン上では、2人が済州島でデートを楽しんだとされる写真や、プライベートな写真が次々と流出して大きなイシューとなった。

ただ、ジェニーとVの熱愛説に対して、両者の所属事務所はノーコメントを貫き続けた。「沈黙こそ肯定の証拠」という見方が多かったものの、公式に交際は認められていない。

YGエンターテインメントは同年10月に入って、ジェニーの個人写真の最初の流布者に対する捜査を警察に正式依頼したと明らかした。そして「オンライン上に流布された写真は、本人の意思と関係なく不法に公開されたものだ。これを共有する行為は2次加害であると同時に法的処罰対象になりうるので、無分別な共有行為を控えてほしい」と伝えた。

その後、2023年5月には、パリでデートする2人の動画が注目を集めたが、こちらも事務所が反応を見せず、真相は定かではない。2023年12月、一部のメディアがジェニーとVが破局したと報じ、以降は2人の熱愛に関する報道はない。

公式に認めたのはEXO・カイとの恋愛のみだが、これまで噂された相手は“ワールドクラス”の顔ぶればかりだ。そんな彼女だからこそ語れる恋愛経験があるのかもしれない。

『乗り換え恋愛4』が今から楽しみな理由だ。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

