貴島明日香、レアな水着姿を披露！温水プールで三連休満喫 | RBB TODAY

24日、フリーアナウンサーの貴島明日香が自身のインスタグラムを更新。家族と千葉県へ旅行に出かけたことを報告し、温水プールを楽しむ水着姿のオフショットを公開した。

貴島は「オフの日に家族と一緒に千葉へ」とコメントを添え、リラックスした様子を投稿。「カメラは持っていかなかったのですが、夕陽が素敵すぎたのでスマホで撮ってもらった」とつづった。

公開された写真には、オレンジから濃い青へとグラデーションを描く夕暮れの空の下、開放的なプールに浸かる貴島の姿が写し出されている。落ち着いたブラウンの水着をまとい、濡れた髪を耳にかけながらこちらを振り向くカットや、逆光に照らされた幻想的なシルエットなど、情緒あふれる仕上がりとなっている。

続けて貴島は、「たわいもない会話をしたり、お酒を飲んだり、夕陽を眺めたり…空気を感じながらゆっくり流れる時間を過ごすだけで、幸せを感じるようになったのはいつからなのでしょうか。」と感慨深げにつづった。また、投稿の最後には「この時期は温水プールで最高に気持ちよかった～みなさんは三連休楽しめましたか？」と問いかけ、充実した旅の様子を締めくくっている。

この投稿を見たファンからは、「どこの宿だろーいい景色ですね」「旦那さんが裏山すぃ」「美しすぎませんか眩しすぎて」「温泉？って思いながら見てたらなんと温水プール！ゆっくり楽しめましたか～？」などのコメントが寄せられている。

※貴島明日香のレアな水着ショット（貴島明日香の公式Instgramより）