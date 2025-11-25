 貴島明日香、レアな水着姿を披露！温水プールで三連休満喫 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

貴島明日香、レアな水着姿を披露！温水プールで三連休満喫

エンタメ グラビア
注目記事
貴島明日香【写真：竹内みちまろ】
  • 貴島明日香【写真：竹内みちまろ】

　24日、フリーアナウンサーの貴島明日香が自身のインスタグラムを更新。家族と千葉県へ旅行に出かけたことを報告し、温水プールを楽しむ水着姿のオフショットを公開した。

　貴島は「オフの日に家族と一緒に千葉へ」とコメントを添え、リラックスした様子を投稿。「カメラは持っていかなかったのですが、夕陽が素敵すぎたのでスマホで撮ってもらった」とつづった。

　公開された写真には、オレンジから濃い青へとグラデーションを描く夕暮れの空の下、開放的なプールに浸かる貴島の姿が写し出されている。落ち着いたブラウンの水着をまとい、濡れた髪を耳にかけながらこちらを振り向くカットや、逆光に照らされた幻想的なシルエットなど、情緒あふれる仕上がりとなっている。

　続けて貴島は、「たわいもない会話をしたり、お酒を飲んだり、夕陽を眺めたり…空気を感じながらゆっくり流れる時間を過ごすだけで、幸せを感じるようになったのはいつからなのでしょうか。」と感慨深げにつづった。また、投稿の最後には「この時期は温水プールで最高に気持ちよかった～みなさんは三連休楽しめましたか？」と問いかけ、充実した旅の様子を締めくくっている。

　この投稿を見たファンからは、「どこの宿だろーいい景色ですね」「旦那さんが裏山すぃ」「美しすぎませんか眩しすぎて」「温泉？って思いながら見てたらなんと温水プール！ゆっくり楽しめましたか～？」などのコメントが寄せられている。

※貴島明日香のレアな水着ショット（貴島明日香の公式Instgramより）


貴島明日香、1st写真集が本日発売！記念に温泉シーンなど厳選カットが公開に！ | RBB TODAY
画像
モデル・貴島明日香の1st写真集『あすかしき。』（小学館）が本日25日に発売。このほど、発売を記念して写真集の中から厳選した新たな掲載カットが公開となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/25/197970.html続きを読む »

貴島明日香、ミニスカJK姿披露！普段よりノリノリのテンションに | RBB TODAY
画像
　貴島明日香が5日、自身の公式YouTubeチャンネル「あすかさんち。」で、JKコスプレを披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/03/05/196594.html続きを読む »

貴島明日香１ｓｔ写真集　あすかしき。
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
貴島明日香　One day， One night. スピ/サン グラビアフォトブック
￥660
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
貴島明日香　Blue Sea スピ/サン グラビアフォトブック
￥330
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top