“ビッグマック”風のスープジャーから商品無料券まで！マクドナルド、福袋の事前抽選販売受付を12月1日開始 | RBB TODAY

マクドナルドは、インテリアブランドFrancfrancとの初コラボレーションを発表した。マクドナルド公式アプリにて「マクドナルドの福袋2026」の事前抽選販売受付を12月1日14時から開始する。

同福袋は、マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフに、Francfrancらしいカラーリングで仕上げたオリジナルアイテム3点と、店頭販売価格最大合計3910円相当の商品無料券をセットにした内容だ。価格は3900円となる。

オリジナルアイテムは「ビッグマックスープジャー」「ハンドタオル」「ビッグな保温・保冷バッグ」の3種類を用意した。実用性がありながら、心高鳴るカラーリングのアイテムとなっている。

「ビッグな保温・保冷バッグ」は容量たっぷりの11L入りで、肩掛けもできる仕様だ。荷物が多い日にも便利なアイテムで、3色のうちいずれか1つが入る。サイズは幅28×奥行15×高さ33cmだ。

ビッグな保温・保冷バッグ

※３色のうち、いずれか1つ

「ハンドタオル」はパステルカラーで、グリマス、ハンバーグラー、バーディ、フライフレンズとFrancfrancらしいカラーリングを組み合わせた。4色のうちいずれか1つが入る。サイズは幅25×高さ25cmとなる。

ハンドタオル

「ビッグマックスープジャー」は保温・保冷機能がついた約300ml入りのスープジャーだ。ビッグマックをモチーフにしたデザインとなっている。サイズは幅9×奥行9×高さ11.4cmだ。

ビッグマックスープジャー

商品無料券は「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」×1枚、「てりやきマックバーガー」×1枚、「チキンフィレオ」×1枚、「てりやきチキンフィレオ」×1枚、「フィレオフィッシュ」×1枚、「マックフライポテト Mサイズ」×2枚、「チキンマックナゲット 5ピース」×1枚、「お好きな炭酸ドリンク Mサイズ」×1枚、「チョコフラッペ オレオクッキー or マックフライポテト Lサイズ」×1枚の計10枚だ。

販売方法はスマートフォンのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売に応募し、当選した客を対象に後日マクドナルド店舗で販売する。

前年の福袋「マクドナルドの福袋2025」に落選した方が同一アカウントで今回応募すると、応募口数が1口分追加になり当選確率がアップする。さらに、お支払い方法を「モバイルオーダーでお支払い」と選択し応募した方は1口分追加になり、それぞれの条件を満たすと最大3口分応募として受付する。

応募期間はマクドナルド公式アプリ上にて2025年12月1日14時から12月9日23時59分まで。抽選結果発表は12月16日14時となる。当選者への販売期間は2026年1月1日8時から1月9日各店営業終了まで(24時間営業店舗は翌4時59分まで)だ。

対象はマクドナルド公式アプリの会員かつ、マクドナルドのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイント(10円で1ポイント付与)を保有している方となる。応募時点において50ポイントの保有が条件であり、応募後にポイントを継続して保有している必要はない。

購入可能個数については1人1個となる。応募完了後のキャンセルまたは変更は一切できない。事前抽選販売で販売予定数量に達した場合には販売終了となり、当選した方以外への店頭販売は行わない。