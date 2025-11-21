死因は不明のまま…35歳の若さで突然この世を去った登録者24万人の韓国ユーチューバー、1周忌 | RBB TODAY

約24万人のチャンネル登録者を保有したユーチューバーが突然この世を去り、早くも1年が過ぎた。

YouTubeチャンネル「スリーコンボ」は2024年11月21日、「今日、皆さんに残念な便りを伝えなければなりません。愛する私たちのソンヨンが亡くなったという悲しい便りをお伝えします」と発表した。

続けて「ソンヨンを愛するすべての登録者の方々、彼が良い場所に行けるよう祈って頂きたいです。最後に、彼に対する過度な憶測は控えて下さい。もう一度、遺族の方々に深い慰労と哀悼を表します」と伝えた。

（写真＝ソンヨンさんSNS）

ソンヨンさんは1989年生まれで、24歳の頃から小劇場などで芸人として活動。2018年からYouTubeに活動の場を移し、チャンネル登録者が24万人を突破するなど多くの愛を受けた。

約30万人の登録者を誇る「スリーコンボ」のメンバー、キム・ミンホの親友でもあり、盗撮対象者として度々同チャンネルに登場したりもした。

ソンヨンさんが詳しい死因などは明かされなかった。享年35歳。彼の訃報を知らせた「スリーコンボ」の投稿には当時、3000件以上の追悼コメントが寄せられた。

