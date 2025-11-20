村重杏奈、真っ赤なドレスから色白美脚披露 | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が15日、自身のInstagramを更新。真っ赤なドレスに身を包んだ華やかなショットを公開した。

この日、村重はレセプションイベントに出席した際の姿を披露。肩からウエストまで滑らかに流れるシルエットのドレスは、しなやかな美脚を際立たせ、洗練された大人の雰囲気を演出している。投稿では「私、白雪姫ですか？」と茶目っ気たっぷりにコメントしつつ、当日のメイクや、美しく整えられた肌のコンディションについても触れ、「お肌がさらにちゅるちゅる！！」と満足げに綴った。

コメント欄には「美脚が本当に素敵ですね」「今日も村重透明感すごい！透き通ってる！」「オトナじゃん素敵だよ」「可愛すぎるだろー」と称賛の声が寄せられている。

※真っ赤なドレスから美脚を披露した村重杏奈（村重杏奈の公式インスタグラムより）