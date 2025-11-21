【Amazonブラックフライデー】UGREEN、NASシリーズが20%オフ！写真・動画保存のストレージに困っている人はねらい目 | RBB TODAY

株式会社ユーグリーン・ジャパンは、2025年11月21日より「UGREEN ブラックフライデー第二弾」としてAmazonブラックフライデーにてセールを開催する。今年話題を呼んだ人気のNASシリーズを割引価格で販売する。

2024年、国内クラウドファンディング史上最高額となる支援総額10億円超を達成し大きな注目を集めたUGREENのNASync DXPシリーズ。その中でも特に人気の高い「UGREEN NASync DXP2800」と「UGREEN NASync DXP4800 Plus」が、Amazon ブラックフライデー第二弾にて20％OFFの特別価格となる。

●UGREEN NASync DXP2800

価格（税込）：55,880→44,704円（20％OFF）

販売ページ

https://amzn.to/4idjUEt

UGREEN NASync DXP2800

NAS初心者にもやさしいエントリーモデルで、家庭用からクリエイターの仕事用、企業での導入まで幅広い目的で利用できる。自分で自由に構築できるNASだから、容量は最大76TBまで拡張可能。自宅やオフィスに置いてデータをローカル保存できるため、クラウドストレージで懸念されるデータ漏洩や半永久的に続く高額な月額料金などのデメリットはない。強固なボディで衝撃や熱にも強く、落下によるデータの破損や火事などの災害時にも大切なデータを守れる。

●UGREEN NASync DXP4800 Plus

価格（税込）：99,880円→79,904円（20％OFF）

販売ページ

https://amzn.to/4rbdCZV

UGREEN NASync DXP4800 Plus

4つのSATAベイと2つのM.2スロットを備え、容量は最大136TBまで拡張可能。高性能CPUを搭載し動画や画像、大容量データの整理も素早くスムーズに行える。AIによる写真の仕分け機能やアルバム自動作成機能も完備。膨大な動画データやメディアストリーミングを、高い自由性のなか高頻度で扱う必要のあるクリエイターやハイエンドユーザーにおすすめのモデル。