福留光帆、AKB48時代は「電源が入っているマイクを持ったことがない」 | RBB TODAY

8日、元AKB48でタレントの福留光帆が『上田ちゃんネル』（テレビ朝日系）に出演。AKB48時代の裏話を明かした。

この日、同番組では「女子たちのぶっちゃけすぎ新年会！ガールズグループ哀愁川柳」と題した企画を展開。スタジオには元モーニング娘。の矢口真里、元BiSHのハシヤスメ・アツコ、元SKE48の須田亜香里らアイドルOGが集結した。福留は自身のアイドル時代を振り返り、「コロナ禍で マイク握れず マスクつけ」という哀愁漂う川柳を披露した。

2019年10月にAKB48に加入した福留。加入からわずか3カ月後にコロナ禍へ突入してしまったという福留は、「選抜に入ったこともないし、MVに出たこともない。」と告白。続けて「なんなら電源が入っているマイクも持ったことがない」と、活動中はいわゆる“ダミーマイク”を持たされていたことを明かし、スタジオを驚かせた。さらに、在籍期間は約2年半だったものの、劇場公演に立ったのは1回だったとも語った。

こうした状況もあり、福留は「全然AKB48として活動していないので、（テレビに）出るたびに『お前AKBって名乗るな』ってヤフコメで怒られる」と自虐。共演者たちを前に「こんなすごい方と並んで『2ちゃんが荒れるわ』と思って怖い」と恐縮しながらも、最後は「だからマジで怒られる覚悟でここにいます」と言い、スタジオの笑いを誘った。