天丼てんや、食べ応えのある「天然大海老」が入った年越し天ぷら予約受付開始！ | RBB TODAY

天丼・天ぷら専門店「天丼てんや」は、大晦日限定商品「年越し天ぷら」3商品の予約受付を11月24日から各店で開始する。

天丼てんやの『年越し天ぷら』

年越し天ぷらは、一年を締めくくる年越しの食卓のお供として好評の商品。今年は生そば、そばつゆが付いた盛合わせパック「極」「寿」と、「天然大海老2本」の計3商品を販売する。

「極」は、「天然大海老」「海老」「ずわい蟹」「なす」に加え、「一本穴子」、柔らかな身で淡白な味わいの尾付きの「レンコ鯛」、凝縮された旨みとふっくらとした身の播磨灘産「小牡蠣」、空洞のある形から見通しがきき、未来が明るくなるといわれ縁起の良い「れんこん」を各2個ずつ入れた、豪華食材と野菜の天ぷらを贅沢に楽しめる4人前目安のプレミアムパックだ。

「寿」は、定番の「海老」が4本、「いか」、柔らかな身で淡白な味わいの尾付きの「レンコ鯛」、凝縮された旨みとふっくらとした身の播磨灘産「小牡蠣」、縁起が良いといわれ年越しにぴったりの「れんこん」、ふんわりやさしい甘みの「厚焼き玉子」、国産の「海苔天」などの天ぷらを各2個ずつ入れた、多彩な味わいを楽しめる2人前目安のバラエティパックだ。

『寿（ことぶき）』 2,900円

さらに、食べ応えのある「天然大海老」天ぷらの2本パックもラインアップ。「寿」と「天然大海老2本」の組み合わせなど、年越し天ぷらをより豪華にする追加の一品としてもおすすめだという。

『天然大海老2本』 1,200円

店頭お渡し日は2025年12月31日11時から20時まで（お持ち帰り専用）。予約受付期間は2025年11月24日から12月29日まで。販売予定総食数は「極」7400食、「寿」2万食。予約方法は各店舗での予約で、店舗に来店の上、前払いにて予約を承る。販売予定数に達し次第、予約を終了する。販売店舗は一部店舗を除く、国内の「天丼てんや」「天ぷらてんや」となっている。予約は店頭での注文に限り、ネット注文やデリバリー注文は対象外となる。