チーズがたっぷりな包み焼きハンバーグが登場！ココス、「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ」を12月より発売 | RBB TODAY

ココスが12月1日から「今月のグルメ～12月～」を開催する。同キャンペーンでは、まるでチーズフォンデュのようにチーズがたっぷりな2品が登場する。

ココス「今月のグルメ～12月～」

「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ～トマトと5種チーズのソース～」は、5種のチーズを使ったまろやかなチーズソースと、セミドライトマトが入った爽やかなトマトソースが絶妙な味わいの包み焼きハンバーグだ。ジューシーなハンバーグや自社製燻製ベーコン、舞茸、ブロッコリーなどの具材をソースにたっぷり絡めて味わえる。

燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ弁当 ～トマトと5種チーズのソース～※ライス付き（税込1,393円）

また、「5種野菜とチーズソースのオーブン焼き」は、温野菜とスティックベーコンにチーズソースをたっぷりかけ、オーブンで焼き上げたこの時期にぴったりな熱々の一品だ。

5種野菜とチーズソースのオーブン焼き（税込539円）

「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ～トマトと5種チーズのソース～」は石窯パンorライス付きが1529円、単品が1419円。5種（チェダー・レッドチェダー・ブルーチーズ・パルメザン・モッツァレラ）のチーズを使ったソースと、セミドライトマト入りのトマトソースを合わせた包み焼きハンバーグとなっている。

たっぷりかかったチーズソースは、まるでチーズフォンデュのチーズのようにまろやかで優しい味わいに仕上がっている。甘みが凝縮されたセミドライトマトが入ったトマトソースを合わせているため、濃厚なチーズに程よい酸味が加わり、最後まで飽きることなく味わえる。

トッピングには、ドイツ産の岩塩「アルペンザルツ」を使った香り高い自社製の燻製ベーコンを使用した。たっぷりかかったソースにハンバーグやベーコン、舞茸、ブロッコリーなどを絡めて楽しめる。507店舗で販売予定で、空港店舗では実施しない。1月上旬に販売終了予定となっている。