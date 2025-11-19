TWICE・ジヒョ、“女優の実妹”との仲良し2SHOT公開！自然体な姿にファン歓喜「最高すぎる」【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのジヒョが、女優として活躍する実妹とのツーショットを公開した。

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、「ごちゃごちゃな最近」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、黄色と青のボーダーカーディガンにゆったりとしたデニム、キャップとサングラスを合わせたカジュアルな装いでポーズをとるジヒョの姿が写っている。

特に目を引いたのは、女優として活動中の妹、イ・ハウムとのツーショット。公園で地面を見つめる様子や、寄り添って歩く姿からは、姉妹の仲の良さが感じられる。また、そっくりな横顔が視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「かわいい」「最高すぎる」「横顔似てる」「微笑ましい」といったコメントが寄せられた。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは、10月10日にデビュー10周年記念スペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースし、現在は6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

また、ジヒョの妹イ・ハウムは、2023年2月にスターハウスエンターテインメントと専属契約を締結。本格的に女優として活動することを知らせた。姉であるジヒョとの年の差は6歳で、本名はパク・ジヨン。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

