『紅白』不参加のaespa・ニンニン近況公開、背中丸出しでコメントも披露 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのニンニンが、過ぎ去った1年を振り返り、ファンへの感謝を込めた新年のメッセージを伝えた。

ニンニンは1月4日、自身のインスタグラムに「私をより強くしてくれた2025年、ありがとう（Thanks to 2025 for making me stronger）。送ってくれたすべての愛にも感謝する」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真でニンニンは、華やかなメイクやアクセサリーを見事に着こなし、唯一無二のビジュアルを披露する一方、日常のナチュラルな表情まで、多彩な魅力を見せている。

(写真=ニンニンInstagram)

特に、背中を大胆に見せたシルバーのドレス姿や、サングラスをかけておどけたポーズを取る鏡越しのセルカ（自撮り）は、ファンの視線を一気に集めた。

投稿を見たファンやネットユーザーからは、「ニンニンがさらに強くなった1年」「本当にお疲れさま」「2026年も一緒に行こう」といった温かい応援の声が相次いでいる。

(写真=ニンニンInstagram)

一方でニンニンは、昨年末に行われた日本最大級の年末歌謡祭『紅白歌合戦』を欠席していた。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgという抜群のスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

■【写真】ニンニン、日本から批判殺到の「きのこ雲ランプ」

■【写真】ほぼ下着…ニンニン、胸元ぱっくり

■【写真】ニンニン、目のやり場に困る衣装