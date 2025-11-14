 榎原依那、圧巻のグラマラスボディ披露！『ヤンアニ』表紙にアンコール登場 | RBB TODAY
榎原依那、圧巻のグラマラスボディ披露！『ヤンアニ』表紙にアンコール登場

【巻頭グラビア】榎原依那（撮影：小池伸一郎）
　14日発売の『ヤングアニマル』22号（白泉社）に、グラビアアイドルの榎原依那が登場。 表紙と巻頭グラビアを飾った。

　過去、6月13日発売の『ヤングアニマル』12号で表紙を飾った榎原。今回、読者からの大反響に応えて誌面にアンコール登場した。秋が深まる季節感の中、以前より少し伸びた髪が醸し出す優しい雰囲気が、ページに彩りを添えている。

　表紙では水色と白のストライプビキニで弾けるような笑顔を見せ、中面グラビアでは緑や黄色などのカラフルなストライプビキニをまとい、窓辺の柔らかな光の中で少し大人びた表情も披露している。 撮影は小池伸一郎が担当し、秋めくこの季節に少し髪が伸びた榎原依那の魅力を収めている。特別ふろくとして「榎原依那」両面クリアファイルも付属する。

　巻末グラビアでは、宇佐だにかがヤングアニマル初登場。写真では、水色のバンドゥビキニ姿で、大人びた穏やかな微笑みを見せている。ゲーム配信者としても活躍中の宇佐だにかの魅力的なボディが輝く、フレッシュ感満載のグラビアを掲載している。


《アルファ村上》

