昨年結婚発表の元E-Girls・藤井夏恋、ウエディングドレス姿に！ 結婚式に向けての思いを語る | RBB TODAY

14日に発売されたウエディング情報誌『Hotel Wedding』No.59（COURAGE）の表紙を、元E-Girlsでモデル・女優・アーティストとして幅広く活躍中の藤井夏恋が飾っている。

「Hotel Wedding」No.59 表紙

2024年10月に入籍し、現在自身も結婚式準備中のプレ花嫁という藤井。カバーモデルインタビューでは、結婚式に向けての話や、これからの活動目標などを語っている。

藤井夏恋

【2026最新 花嫁トレンド大特集】より

大特集は、2026年ウエディングの最新トレンドスタイルを大予想。素敵が詰まった「ホテル婚」のキーワードは“圧倒的主役感”だ。「会場演出&コーディネート」「ウエディングドレス」「カラードレス」「和装」「ヘア&メイク」「花嫁美容」「プロポーズ&リング」「ロケーション撮影」について、ウエディングのプロが予想するトレンドや先輩花嫁たちの実例を徹底リサーチした。

特別企画【総支配人が選ぶ！ My Hotel BEST 7】ホテルニューオータニより

特別企画【総支配人が選ぶ！ My Hotel BEST 7】より

特別企画では、東京の一流ホテルのトップ16名が登場。総支配人が選んだホテルの魅力ベスト7を、各ホテル2ページのインタビュー記事として掲載した。東京のホテルの「今」がわかるスペシャル企画となっている。

クローズアップ特集【グランド ハイアット 東京】より

クローズアップ特集【トゥールダルジャン東京】より

クローズアップ特集【ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ】より

クローズアップ特集では、開業30周年を迎え、さらに進化する「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」、ドラマティックな贅沢ウエディングで花嫁の憧れを集める「グランド ハイアット 東京」、ホテルニューオータニ内のパリ薫る羨望のグランメゾン「トゥールダルジャン東京」を特集している。

ビューティ特集は、花嫁たちから大人気のアーティスト集団「Maage」が提案する「エレガント」「フェミニン」「スタイリッシュ」の3style 最旬ヘア&メイクを大公開。

ドレス特集では、ラグジュアリーホテルに映える「運命のウエディングドレス」を編集部が厳選した。その他、先輩カップルたちの「結婚式までの道のり」や「7組の素敵なホテルウエディングストーリー」、「憧れウエディングブーケ」「ホテルスイーツ&グルメ」特集など、ホテル婚の魅力を深掘りした多彩なコンテンツが盛りだくさんだ。