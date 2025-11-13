藤田ニコル、新婚旅行中もエゴサ止められず......夫が注意「ハワイまで来てやるのはヤバい」 | RBB TODAY

タレントの藤田ニコルが、12日に放送された『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。ハワイへの新婚旅行中もエゴサをやめられず、夫から注意されたエピソードを語った。

この日は「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女のお悩み相談SP」と題し、現代人のスマホ事情についてトークを展開。その中で「スマホ依存な女」側のゲストとして登場した藤田は、「エゴサ（エゴサーチ）は毎日している」と告白し、その歴は10年にも及ぶという筋金入りのエゴサユーザーであることを明かした。

そんな藤田は、昨年、夫で俳優の稲葉友との新婚旅行でハワイを訪れた際のエピソードを披露。「さすがに新婚旅行中はやめよう」と一念発起し、1日だけスマホでのエゴサを封印することを決意したという。しかし、我慢できたのはその1日だけだったようで、結局、翌朝には我慢の限界に到達。プールサイドでスマホを開き、前日に見られなかった1日分の検索結果を一気にチェックしてしまったことを告白した。

そんな藤田の姿に夫もあきれてしまったといい、藤田は当時の夫の反応について「ハワイまで来て（エゴサ）やるのはヤバいって」と注意されたことを明かし、スタジオの笑いを誘った。