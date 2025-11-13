藤田ニコル、新婚旅行中もエゴサ止められず......夫が注意「ハワイまで来てやるのはヤバい」 | RBB TODAY

タレントの藤田ニコルが、12日に放送された『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。ハワイへの新婚旅行中もエゴサをやめられず、夫から注意されたエピソードを語った。
この日は「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女のお悩み相談SP」と題し、現代人のスマホ事情についてトークを展開。その中で「スマホ依存な女」側のゲストとして登場した藤田は、「エゴサ（エゴサーチ）は毎日している」と告白し、その歴は10年にも及ぶという筋金入りのエゴサユーザーであることを明かした。
そんな藤田は、昨年、夫で俳優の稲葉友との新婚旅行でハワイを訪れた際のエピソードを披露。「さすがに新婚旅行中はやめよう」と一念発起し、1日だけスマホでのエゴサを封印することを決意したという。しかし、我慢できたのはその1日だけだったようで、結局、翌朝には我慢の限界に到達。プールサイドでスマホを開き、前日に見られなかった1日分の検索結果を一気にチェックしてしまったことを告白した。
そんな藤田の姿に夫もあきれてしまったといい、藤田は当時の夫の反応について「ハワイまで来て（エゴサ）やるのはヤバいって」と注意されたことを明かし、スタジオの笑いを誘った。
藤田ニコル、冬コーデの私服写真が「似合う」「かわいい」と好評 | RBB TODAY
藤田ニコルが冬コーデを披露し「かわいい」と反響を呼び、インスタで私服ショットを掲載した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/04/239078.html続きを読む »
藤田ニコル、「オフラインラブ」聖地巡礼！バカンスにぴったりのワンピで | RBB TODAY
藤田ニコルが母とパリを旅行し、恋愛リアリティ番組『オフラインラブ』の聖地・ニースを訪れた。ワンピース姿が話題に。ファンからは絶賛の声が寄せられた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/05/231171.html続きを読む »