名店の「クリームパン」が大集合！東武池袋百貨店で「IKEBUKUROパン祭」開催 | RBB TODAY

東武百貨店池袋本店で第16回「IKEBUKUROパン祭」が開催される。同イベントは11月19日から25日までの7日間、同店8階催事場で実施。初出店18店舗を含む56店舗が集結する。今回は幅広い世代に人気の「クリームパン」に注目。個性豊かなクリームパンを販売する店舗が入れ替わりを含め計14店舗出店する。

Et Nunc Daikanyamaは「あんクレームキャラメリゼ」540円を東武限定品として販売。パリパリのクロワッサン生地に餡子、カスタードクリームをサンドし、キャラメリゼが香ばしい一品だ。

「あんクレームキャラメリゼ」540円(1個)《各日数量限定》

Boulangerie S.Igarashiは今が旬の秋の素材を使った「安納芋クリーム」「かぼちゃクリーム」各540円、「渋皮栗クリーム」648円をクリームがたっぷり入った商品として提供する。

(1)「安納芋クリーム」(2)「かぼちゃクリーム」各540円(1個) (3)「渋皮栗クリーム」648円(1個)《各日各種数量限定》

イルマットーネ アルルは「とろけるクリームパン～北海道スイートポテトと生クリーム&カスタード～」486円を販売。北海道産のスイートポテト、カスタード、生クリームをギュッと詰め込んだ。

「とろけるクリームパン～北海道スイートポテトと生クリーム＆カスタード～」486円(1個)《各日数量限定》

SHIBUichi BAKERYは「とろけるクリームパン」454円をブリオッシュ生地でふんわり、とろ～りと仕上げて提供する。

また、お酒と合わせて楽しめるパンも登場。ブレドール葉山は「全粒粉いちじく」432円をドライいちじくを全粒粉入りの生地で包み、クリームチーズを添えるとシャンパンと相性抜群の商品として提供する。

「全粒粉いちじく」432円(1個)《各日数量限定》

バインミー★サンドイッチ 水道橋店は「柚子胡椒チキンバインミー」800円をモリモリ野菜とピリ辛チキンで、ハイボールと合わせればさらに爽やかな美味しさが広がる商品として展開する。

「柚子胡椒チキンバインミー」800円(1個)《各日販売予定50点》

さらに、東武限定のお総菜パンも展開。Bakery bankは「グラタンコロッペ」691円を自家製のソースをたっぷり挟んだレトロなコッペパンサンドとして販売する。

「グラタンコロッペ」691円(1個)

しあわせパン☆は「クワトロフォルマッジ(4種のチーズとはちみつのパン)」540円を北海道産小麦、自家製酵母100%のシンプルなパン生地に北海道産のチェダーチーズ、ゴーダチーズなど4種類のチーズと、はちみつを合わせた商品として提供する。

「クワトロフォルマッジ(4種のチーズとはちみつのパン)」540円(1個)《各日数量限定》

手づくりのデリとパン cafe coconaは「よだれ鶏と中華オムレツのサンド～パクチー香るアジアン仕立て～」789円をピリ辛のよだれ鶏と具だくさんな中華オムレツをサンドした商品として展開する。

「よだれ鶏と中華オムレツのサンド～パクチー香るアジアン仕立て～」789円(1個)《各日販売予定30点》

kakkoは「厚焼たまごサンド(黒トリュフ&チーズ)」1481円を黒トリュフの厚焼たまごに、パルミジャーノレッジャーノをかけたリッチなたまごサンドとして販売する。

「厚焼たまごサンド(黒トリュフ＆チーズ)」1,481円(1パック/3切入)《各日販売予定20点》

東武限定スイーツパンも登場。ブーランジュリ オペラは「OPERA リンゴクロワッサン」781円をクロワッサン生地に青森赤石農園のフレッシュりんごを乗せて焼き上げた、スイーツのような一品として提供する。

「OPERA リンゴクロワッサン」781円(1個)

イマノフルーツファクトリーは「いちごサンド・ラ・フランスサンドセット」864円をフルーツ専門店が厳選した甘酸っぱいいちごサンドと、香り高くてジューシーなラ・フランスサンドのよくばりセットとして展開する。

「いちごサンド・ラ・フランスサンドセット」864円(1パック)

ブーランジェリー コロンは「kobore大納言小豆バター」480円をパンの中にたっぷりの北海道産大納言小豆を入れ、小豆の甘さとバターのコクとのハーモニーを楽しめる商品として提供する。会場は東武百貨店池袋本店8階催事場。営業時間は午前10時から午後7時まで。