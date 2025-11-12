東京ドーム公演控えるLE SSERAFIM、1stSG『SPAGHETTI』がレコード協会「ゴールド」認定獲得！ | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、1stシングル『SPAGHETTI』で新たな成果を収めた。

11月12日、日本レコード協会によると、LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』が、10月時点で累積出荷量10万枚を突破し、2025年10月度の「ゴールド」認定を受けた。

これは、10月27日に日本で音盤が発売されてから、わずか4日で達成した記録だ。LE SSERAFIMは、1stスタジオアルバム『UNFORGIVEN』をはじめ、3rdミニアルバム『EASY』、4thミニアルバム『CRAZY』、5thミニアルバム『HOT』に続き、1stシングル『SPAGHETTI』が韓国で発表したアルバムとして通算5作目の「ゴールド」認定を受けるという快挙を成し遂げた。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

LE SSERAFIMが韓国で初めて発表したシングル『SPAGHETTI』は、“絡まるスパゲッティのように、一度ハマったら抜け出せない”ようなLE SSERAFIMの魅力が盛り込まれた作品だ。本シングルはリリース直後から日本で絶大な人気を誇り、オリコン「デイリーシングルランキング」で初登場1位（10月27日付）を獲得した。

タイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、グローバルチャートでも驚異的な人気を集めており、世界2大ポップチャートに挙げられる米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」（50位）と英オフィシャルシングルチャート「Top 100」（46位）の両チャートで自己最高記録を打ち立てた。さらに、最新チャートでも2週連続ランクインを果たすなど、“第4世代ガールグループのトップランナー”として圧倒的な人気を証明した。

最新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』がグローバルチャートを席巻し、爆発的な人気を集める中、LE SSERAFIM は今年4月に韓国・仁川公演で幕を開けた全18地域・27公演にわたるワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』のアンコール公演として、11月18日・19日に初の東京ドーム公演を開催する。LE SSERAFIMの今後の活躍に世界中から注目が集まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

