TWICE・モモ、29歳の誕生日にファン広告をサプライズ訪問！お茶目なプライベートショットが話題【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのモモが、自身の誕生日を祝うためにファンが準備した大型広告を自ら訪れ、感謝の気持ちを伝えた。

モモは11月9日、自身のSNSに「my birthday. Thank you」というコメントとともに複数の写真を投稿し、ファンに感動的な“お返し”を届けた。

1996年11月9日生まれのモモは、今年も変わらない大きな愛に包まれて誕生日を迎えた。

公開された写真には、スタイリッシュなカジュアルコーデのモモが、夜の街のバス停や大型ビジョンを背景にさまざまなポーズを取る姿が収められている。中でも、ファンがモモの多彩な活動写真を使って丁寧に制作した誕生日広告の前では、ピースサインやハートポーズ、さらに広告内の自身と同じポーズをまねるなど、愛らしくユーモラスな表情を見せている。

（写真＝モモInstagram）

モモが所属するTWICEは、2015年のデビュー以来、『CHEER UP』『TT』『FANCY』など数々のメガヒット曲を生み出し、K-POPを代表するガールズグループとして確固たる地位を築いてきた。

また2023年には、モモ・ミナ・サナによる日本人ユニットMISAMOとして日本でも成功を収め、韓国と日本を行き来する“アジアトップスター”としての存在感をさらに強めた。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

