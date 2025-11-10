ファミマ、松平健のド派手なグッズ＆クーポン券が入った福袋を発売！明日より抽選受付開始 | RBB TODAY

ファミリーマートは11月11日からファミマオンラインで松平健がイメージキャラクターを務める「ファミマツケン福袋」の抽選受付を開始する。価格は3000円（税込3300円）。

「ファミマツケン福袋」

ファミマツケン ステンレスタンブラー

福袋にはA6サイズの「ファミマツケン でっかいトランプ」をはじめ、「ステンレスタンブラー」や「ランチョンマット」など、お正月を楽しく過ごせるファミリーマートオリジナルグッズが同封されている。

ファミマツケン でっかいトランプ

おまけとして同梱される「おみくじ開運カード」には、絵柄に応じて松平健の直筆サインやファミマポイントがもらえるクーポンが当たる仕掛けも用意されている。

ファミマツケン おみくじ開運カード

さらに、松平健の「もっとおトクにせいっ！」という一言により、3000円相当のクーポン冊子が同封されている。クーポン冊子にはファミチキ200円引き5枚、おむすび100円引き7枚、デザート100円引き7枚、パン100円引き6枚が含まれる。クーポン冊子の有効期限は2026年5月31日まで。

3000 円相当のクーポン冊子

抽選申込期間は2025年11月11日10時から11月24日23時59分まで。当選結果通知日は11月26日で、順次メールで連絡される。商品受取日は2026年1月1日10時から1月14日23時59分となっている。応募は1人1回まで（1個まで）で、応募者多数の場合は抽選での販売となる。抽選販売ページは11月11日10時に表示される予定だ。