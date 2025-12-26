ファン必見！チャウヌ映画『CHA EUN-WOO：MEMORIES IN CINEMAS』、2週連続入場者プレゼント決定 | RBB TODAY

チャウヌのコンサートフィルム『CHA EUN-WOO：MEMORIES IN CINEMAS』が、2026年1月9日(金)より劇場公開されることが決定した。

本作は、オールラウンダーアーティストとして活躍するチャウヌの初VRコンサートとして制作され、2025年6月に日本公開され大きな反響を呼んだ『CHA EUN-WOO VR CONCERT：MEMORIES』を基にしたもの。今回新たに公開される『MEMORIES IN CINEMAS』では、同作の内容を2D、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXといった多彩なフォーマットに再構成し、映画館ならではのスケール感で楽しめるよう企画された。

歌やダンスのパフォーマンスはもちろん、ときめきや愛、別れ、記憶といった感情を込めたナレーションや演出も多数盛り込まれている。大スクリーンと迫力のサウンド、両側に広がる画面演出やモーション効果により、“映像作品”という枠を超えた没入感で、チャウヌとのロマンスファンタジーを体験できる内容となっている。

2026年1月9日(金)より2D・SCREENX・4DX・ULTRA 4DXにて＜期間限定＞劇場公開

なお『CHA EUN-WOO：MEMORIES IN CINEMAS』は、今後の配信やパッケージ化は予定されておらず、「スクリーンでしか会えないチャウヌ」として特別感の高い上映となる。

さらに、公開を記念した入場者プレゼントも実施される。第1週目となる1月9日(金)からは、「Memoriesフォトカード」を配布。手でハートを作るチャウヌの胸キュンショットがデザインされ、裏面には韓国語で「今も君を愛している」とのメッセージが添えられている。スマートフォンケースや財布にも入れやすいカードサイズで、ファン必携のアイテムとなりそうだ。

第2週目の1月16日(金)からは「Memories大判カード」を配布予定で、モノクロで切り取られたメイキングカット。スタイリストに襟元を整えられる自然体の姿が収められており、チャウヌの美しさと柔らかな表情の両方を堪能できる。いずれも数量限定配布となり、なくなり次第終了となる。

「Memoriesフォトカード」1枚目表、2枚目裏

「Memoriesフォトカード」

また、劇場公開に合わせ、チャウヌが実際に着用した衣装展示やスタンディの設置も決定。衣装展示は、12月26日(金)～1月5日(月）まで神奈川・横浜ブルク13で、1月9日(金)から上映終了まで東京・ユナイテッド・シネマ豊洲で実施予定だ。

さらにスタンディ展示は、12月26日(金)から上映終了まで、北海道・ローソン・ユナイテッド・シネマ札幌、東京・109シネマズ プレミアム新宿、京都・T・ジョイ京都、福岡・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13に設置される（展示内容や期間は変更となる場合あり）。

公開までのカウントダウンが始まった『CHA EUN-WOO：MEMORIES IN CINEMAS』。映画館ならではの臨場感のなかで、チャウヌとの特別なひとときを体験してみてはいかがだろうか。

配給：アスミック・エース

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

