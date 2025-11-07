 木村拓哉、OWNDAYSアンバサダー就任！新CMでCGなしの“黒い涙”を披露 | RBB TODAY
木村拓哉、OWNDAYSアンバサダー就任！新CMでCGなしの"黒い涙"を披露

　11月5日より、メガネ専門店「OWNDAYS」の新CM「瞳の独白」シリーズに木村拓哉が出演している。同時に、木村は日本と台湾のグローバルアンバサダーに就任した。

OWNDAYS【瞳の独白】「クロコダイル」篇

　新CMは「クロコダイル」篇と「黒い涙」篇の2本を制作。「クロコダイル」篇では、木村拓哉とクロコダイルをモチーフに展開する。「黒い涙」篇では、年齢を重ねると時に憤り、不安、虚勢、喜びといった様々な感情が交錯することを表現した。

　映像はCGを一切使用せず、光・色彩・造形の演出によって、メガネが時間や環境を超えて日常に寄り添いながら進化し続ける姿を描いた。CMで木村は、OWNDAYSの新作「BACK in BLACK」シリーズのクロブチメガネや遠近両用メガネを着用した。

木村拓哉

　新キービジュアルでは「いいでしょ、クロブチ。」のキャッチコピーとともに、「BACK in BLACK」の新キービジュアルを展開。黒を基調にした静謐でストイックなトーンで、木村拓哉とメガネの存在感を際立たせている。

　木村は撮影について「久々にご一緒した監督や制作スタッフのみなさんのおかげで、今回は独特な世界観を表現できているんじゃないかなと思います」とコメント。「本CMがアイウェアとどうリンクしているのか、どう共存しているのかといった細かなメッセージを、スタッフのみなさんと一緒に大切に作り込んだので、そこも楽しんでいただけたら嬉しいです」と語った。

※OWNDAYS【瞳の独白】「黒い涙」篇 30秒


《アルファ村上》

