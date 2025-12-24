『紅白』出場決定の韓国グループaespaを起用、食品メーカーの広告戦略が大当たり！1カ月で1億超再生 | RBB TODAY

今年の『紅白歌合戦』出場が決定している人気ガールズグループaespa（エスパ）が、広告業界でも旋風を巻き起こしている。

aespaが出演した「辛ラーメン」の広告映像が、公開からわずか1カ月で再生回数1億回を突破したことで歴代最高記録を打ち立てたのだ。

韓国の食品メーカー「農心」は、グローバルアンバサダーであるaespaを起用した辛ラーメンの広告映像が、ユーチューブで累計再生回数1億3000万回（12月24日時点）を超えたと発表した。これは11月19日の公開から約1カ月で達成した数字で、歴代の辛ラーメン広告の中でも最高記録となる。

今回の成功の最大の立役者は、言うまでもなくaespaだ。農心は従来の“食べるシーン中心”の定型的なラーメン広告のイメージを大胆に打ち破り、aespaの洗練されたビジュアルとパフォーマンスを前面に押し出した“MV形式”を採用。広告をスキップするのが当たり前となった時代に、あえて「最後まで見たくなる映像」を作り上げた。

（画像＝農心）

特に注目を集めたのが、BGMとして使用されたSpice Girlsの名曲『Spice Up Your Life』だ。aespaによって新たに生まれ変わり、「Spicy Happiness In Noodles（辛ラーメンの辛い楽しさ）」というスローガンを、彼女たちならではのカラーで完璧に表現したと評価されている。

メンバーたちの遊び心あふれる振り付けも話題だ。ラーメンの袋を開け、水を注ぐ動作をダンスに落とし込んだ、いわゆる「辛ラーメンダンス」は、ショート動画のチャレンジのように拡散。ユーチューブのコメント欄には「これはもうフルアルバムのMVのクオリティ」「ラーメン広告を見に来たのに、曲が中毒的」といった好意的な反応が1000件以上も寄せられている。

この“aespa効果”を追い風に、農心は「辛ラーメン aespa・スペシャルパッケージ」の展開国を拡大中だ。11月に始まった中国を皮切りに、韓国、オーストラリアなどでメンバーの写真や手書きメッセージ入りフォトカードを同封した限定パッケージを順次発売し、世界中のファンの心理を巧みに刺激している。

（画像＝農心）

農心の関係者は「今回の1億回再生突破は、辛ラーメンが単なる食品を超え、aespaとともに一つのカルチャーアイコンとして位置づけられたことを証明するものだ」としたうえで、「今後もaespaとともに、世界中のファンに差別化されたブランド体験を届けていきたい」とコメントしている。

