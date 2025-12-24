少女時代・ヒョヨン、アイドルの“恋愛事情”を告白!?「帽子を被っているとみんな芸能人…」 | RBB TODAY

少女時代のヒョヨンが、「やるなと言われるほど、意地でもやりたくなる」と語り、ガールズグループ活動当時の“極秘恋愛”エピソードを明かした。

12月23日に放送された韓国SBSのバラエティ番組『靴を脱いでバツイチフォーメン』（原題）には、ヒョヨンがトロット歌手のソン・テジン、タレントのブライアンと共にゲスト出演。「デビュー当初から不満が多かったのでは？」という質問を受け、率直な胸の内を語った。

ヒョヨンは「ハンバーガーを1個買いに行きたいだけなのに、それすら外出を許されなかった」と当時を振り返り、「自分のお金で自分が食べるのに、“バレなければいいじゃない”と思っていた」と、厳しい管理体制を回想した。

（画像＝SBS）ヒョヨン

さらに「それでも、やりたいことは結構やっていたと思う」とし、「事務所から“恋愛禁止”と言われていたけれど、誰かが見つかって叱られているのを見ると、むしろ“恋愛してもいいんだ”と思うようになった」と、自身なりの恋愛観を明かした。

このほか、事務所の外出禁止令にもかかわらず、恋人に会うため宿舎を抜け出したこともあったという。

ヒョヨンは「どうしても彼氏に会いたかった」と語り、「午前3時まで起きていて、午前4時ごろにこっそり外に出た。行く場所がなくて、結局は漢江（ハンガン）に行った」と、当時のエピソードを打ち明けた。

続けて「漢江では、バケットハットやキャップをかぶっているとみんな芸能人だと言われていた」と笑いながら、「バケットハットをかぶった人とすれ違うと、お互いに気づいた瞬間、そっと背を向けて離れていった」と、当時の芸能人同士の恋愛事情を振り返った。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

