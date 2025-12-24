いじめ疑惑の『プデュ』出演アイドル、ユーチューバーの暴露に反論「深刻な名誉毀損」【全文】 | RBB TODAY

登録者数263万人の大食いユーチューバー、ナルムが過去のいじめ被害を告白したなか、ネットユーザーから加害者ではないかと疑われているボーイズグループBZ-BOYSのメンバー、チェ・テウンがこれに反論した。

12月24日、チェ・テウンは自身のSNSに法務法人ファオンの公式コメントを投稿した。

公開された文章で、チェ・テウンの法的代理人である法務法人ファオン側は、「最近、ユーチューバーのナルムTVは、インスタグラムとTikTokアカウントを通じて『『PRODUCE 101』に出演して脱落した後、デビューしたアイドルが、小学4年生のときにいじめの加害者だった』という趣旨の動画を公開し、これに関連して、その当事者がチェ・テウンであるという疑惑が提起されている」と綴った。

続けて、法務法人側は「しかし、上記のような疑惑は明白な虚偽であることを明らかにします」と否認した。

加えて、「チェ・テウンは、学生時代にナルムTVが主張するようないじめをした事実はなく、身体的、精神的被害を加えた事実もまたまったくない」と主張した。

（写真＝左からチェ・テウン、ナルムInstagram）

そして、「それにも関わらず、先の動画投稿後に報道が続き、チェ・テウンのSNSにこれに関連する悪質なコメントが多数掲示されるなど、根拠のないデマが無分別に拡散され、深刻な名誉毀損被害が発生している」と述べた。

それとともに、法務法人側は「これに対し、ファオンはチェ・テウンを代理して、虚偽の流布による権利侵害に対して、民刑事上法的措置を取ったことを知らせ、現在投稿されている関連する映像および投稿は、直ちに削除していただくことを強くお願いする」と伝えた。

また、法務法人は「確認されていない主張と推測の拡散でまた別の被害が発生しないことを願い、追加の被害が発生しないよう、最後まで法的責任を問う」と付け加えた。

法務法人ファオンのコメント全文は、以下の通り。

◇

チェ・テウンさんの法的代理人、法務法人ファオンです。

最近、ユーチューバーのナルムTVはインスタグラムとTikTokアカウントを通じて、「『PRODUCE 101』に出演して脱落した後にデビューしたアイドルが、小学4年生のときに受けたいじめの加害者だった」という趣旨の動画を投稿し、これと関連してその当事者がチェ・テウンさんだという疑惑が提起されています。

しかし、上記のような疑惑は明白な虚偽であることを明らかにします。

チェ・テウンさんは学生時代、ユーチューバーのナルムTVが主張するようないじめをした事実はなく、身体的・精神的被害を加えた事実もまったくありません。

それにも関わらず、上記の動画投稿後、報道が続き、チェ・テウンさんのSNSアカウントなどには、これに関連する悪質なコメントが多数投稿されるなど、根拠のないデマが無分別に拡散され、深刻な名誉毀損被害が発生しています。

これについて、法務法人ファオンはチェ・テウンさんを代理して、虚偽の流布による権利侵害に対し、民事・刑事上法的措置を行ったことをお知らせし、現在投稿されている関連する映像および投稿は、直ちに削除していただくことを強く要請します。

確認されていない主張と推測の拡散でまた別の被害が発生しないことを願い、追加の被害が発生しないよう、最後まで法的責任を問うつもりです。

ありがとうございます。

法務法人ファオン担当弁護士チョ・ソンミン

■【写真】ナルム、『プデュ』出演者からのいじめを暴露

■【画像】“日本に住んでるフリ”韓国ユーチューバー

■【写真】BTSのプロデューサーと交際しているいじめ加害者