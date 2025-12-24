BTS・V、タクシー運転手からの思いがけぬプレゼントにほっこり…幸せそうな表情が話題に | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vがタクシー運転手からもらったクリスマスプレゼントをファンと共有し、温かい話題を作った。

去る12月23日、VはWeverseライブを約3分間行った。家に到着するやいなや、配信を始めた彼は、タクシーに乗って帰宅する途中、運転手から思いがけないプレゼントをもらったと伝えた。

（写真提供＝OSEN）

Vは、運転手からもらったトルコのチョコレートを見せながら、感謝を表した。彼はチョコレートをしばらく見つめながら、幸せそうな表情をした。ファンも同様にVの話を共有し、温かい雰囲気を作った。

このチョコレートはトルコ産の製品として知られており、配信直後にネットで品切れになったと伝えられた。

メーカーのタヤス側も公式SNSを通じて、Vの配信が自社に大きな応援になったという趣旨の投稿を公開した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

