乃木坂46、40thシングル『ビリヤニ』MV公開！初選抜＆初センターの矢田萌華「重圧をずっと感じて」 | RBB TODAY

7日、乃木坂46の40thシングル『ビリヤニ』のMUSIC VIDEOが同グループの公式YouTubeチャンネルで公開された。

乃木坂46

同作は初々しい恋心を歌った楽曲で、MUSIC VIDEOの監督は『不道徳な夏』『ってかさ』を手がけた王一川が務める。スパイスと魔法の不思議な体験をしながらメンバーのダンスシーンや歌唱シーンが繰り広げられており、摩訶不思議な空間と共に恋心を歌っていく。

乃木坂46『ビリヤニ』TYPE-Aジャケット

6期生・瀬戸口心月と共にWセンターを務める6期生の矢田萌華は「先輩たちと一緒に活動するにあたって、今までは背中を追い求めていたけど、今回重圧をずっと感じて緊張がありました。」と述べつつも、初選抜・初センターというプレッシャーを見事プラスに変えた作品となっている。

同楽曲は11月26日に発売予定。初回仕様限定盤TYPE-A～Dと通常盤がリリースされる。

※乃木坂46・40thシングル『ビリヤニ』MUSIC VIDEO（乃木坂46 OFFICIAL YouTubeチャンネルより）