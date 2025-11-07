 日向坂46・松田好花＆河田陽菜、今年6月にコンビ結成するも全く広がらず......「今日をもって解散です」 | RBB TODAY
日向坂46・松田好花＆河田陽菜、今年6月にコンビ結成するも全く広がらず......「今日をもって解散です」

松田好花【写真：竹内みちまろ】
  • 松田好花【写真：竹内みちまろ】

　6日、日向坂46の松田好花がパーソナリティを務めるラジオ番組『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送）が放送された。今回は、今月でグループ卒業を控える同期・河田陽菜が出演し、2人のコンビ名「カマクローバー」の解散を宣言する一幕があった。

　このコンビ名は、2025年5月28日発売の雑誌『B.L.T.』7月号（東京ニュース通信社）の企画で2人が鎌倉を訪れた際、撮影中に四つ葉のクローバーを見つけたことに由来して命名されたもの。

　しかし、番組では「全然広まってない」と2人で嘆く場面も。松田は、雑誌のインタビューでライターから「2人のコンビ名は決めないんですか？」と尋ねられた際、流れで「カマクローバーで」と答えていたという。にもかかわらず、雑誌の表紙には「ひなこの」（松田好花と河田陽菜の頭文字）と掲載されてしまったと明かし、「ライターさんにも刺さってなかった」と、広まらなかった原因を分析した。

　さらに、コンビ間にあった“決定的な差”も明らかに。松田は、コンビ名誕生のきっかけとなった四つ葉のクローバーを「思い出だなって思って」今も大切に家に飾っていると告白。一方で、河田は「そこの道端にポイって…」と、その場にクローバーを置いて帰っていたことを明かした。

　これに対し、松田は「もうその時点で察してた」「そこちょっと方向性の違いあったから（コンビ名が）広まらないのは予感してた」とバッサリ。最終的に2人は「今日をもって解散です」「散りました、クローバーは…」と、コンビ名の解散を笑いながら宣言した。


《平木昌宏》

