えなこ、今年3度目の表紙登場！“すけすけニット”脱いでビキニ姿に | RBB TODAY

6日発売の『月刊少年チャンピオン』12月特大号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアにえなこが登場している。

今回で今年だけで3回目の表紙登場となるえなこ。コスプレ&グラビアクイーンとして活動する彼女が、今回は「あったか」をテーマにしたグラビアを披露する。すけすけニットや重ね着スタイルなどを披露した8ページの撮影となっている。表紙では、ニットを脱いで水着姿になったえなこの姿が収められている。

同号にはスペシャルB4ポスターと両面クリアファイルが付録として付く。さらにえなこ、東雲うみをはじめ、PPエンタープライズメンバーが勢ぞろいした撮影の様子を収録したDVDも特別付録として登場する。収録メンバーは、えなこ、東雲うみ、よきゅーん、みゃこ、えい梨、南あみ、山本栞、篠崎こころ、高見奈央となっている。

12月号限定QUOカード（2種）応募者全員サービス（応募者負担あり）や直筆サイン入りチェキプレゼントも実施される。