 えなこ、今年3度目の表紙登場！“すけすけニット”脱いでビキニ姿に | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

えなこ、今年3度目の表紙登場！“すけすけニット”脱いでビキニ姿に

エンタメ グラビア
注目記事
『月刊少年チャンピオン』12月特大号Ⓒ秋田書店Ⓒ小池伸一郎
  • 『月刊少年チャンピオン』12月特大号Ⓒ秋田書店Ⓒ小池伸一郎

　6日発売の『月刊少年チャンピオン』12月特大号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアにえなこが登場している。

　今回で今年だけで3回目の表紙登場となるえなこ。コスプレ&グラビアクイーンとして活動する彼女が、今回は「あったか」をテーマにしたグラビアを披露する。すけすけニットや重ね着スタイルなどを披露した8ページの撮影となっている。表紙では、ニットを脱いで水着姿になったえなこの姿が収められている。

　同号にはスペシャルB4ポスターと両面クリアファイルが付録として付く。さらにえなこ、東雲うみをはじめ、PPエンタープライズメンバーが勢ぞろいした撮影の様子を収録したDVDも特別付録として登場する。収録メンバーは、えなこ、東雲うみ、よきゅーん、みゃこ、えい梨、南あみ、山本栞、篠崎こころ、高見奈央となっている。

　12月号限定QUOカード（2種）応募者全員サービス（応募者負担あり）や直筆サイン入りチェキプレゼントも実施される。


えなこ、ランジェリー風の“ハロウィングラビア”！セクシーオフショにファン悶絶 | RBB TODAY
画像
えなこがハロウィン衣装でセクシーな表紙とグラビアを披露し、ファンから絶賛された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/29/238809.html続きを読む »

えなこ、“バニーの日”にセクシー白バニーコス披露！ | RBB TODAY
画像
えなこはバニーの日にセクシー白バニーコスを披露し、写真集の再入荷を報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/21/235358.html続きを読む »

月刊少年チャンピオン2025年12月号 [雑誌]
￥750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

えなこ写真集『エピローグ』デジタルエディション (YJ PHOTO BOOK)
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top