 Snow Man・岩本照＆渡辺翔太＆ラウール、「けやき坂イルミ点灯式」初の男性ゲストとしてに登場！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

Snow Man・岩本照＆渡辺翔太＆ラウール、「けやき坂イルミ点灯式」初の男性ゲストとしてに登場！

エンタメ その他
注目記事
左から）Snow Man・岩本 照、ラウール、渡辺翔太
  • 左から）Snow Man・岩本 照、ラウール、渡辺翔太
  • 左から）Snow Man・岩本 照、ラウール、渡辺翔太
  • 左から）Snow Man・岩本 照、ラウール、渡辺翔太
左から）Snow Man・岩本 照、ラウール、渡辺翔太

　4日、東京に冬の到来を告げる風物詩「六本木ヒルズ けやき坂イルミネーション点灯式」が開催され、スペシャルゲストとしてSnow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが登場した。イベント史上初となる男性ゲストとして、六本木の街に光を灯した。

　セレモニーは、「Christmas wishes」の楽曲に合わせてスタート。ステージに繋がるライトアップされたランウェイを、ホリデーシーズンにぴったりな冬らしい衣装を身に纏った3名が、順番に歩きながら華やかに登場した。

　登場後の挨拶で、渡辺は「みんなで手を振って出ようって言ってたのに、ラウールはすごいかっこよく出てきて、話が違うじゃないか！ってなりました（笑）。パリコレ経験者は違いますね」と、ラウールのウォーキングに早速ツッコミを入れ、会場の笑いを誘った。

左から）Snow Man・岩本 照、ラウール、渡辺翔太

　その後、3名の「Merry Christmas !」という掛け声を合図に、イルミネーションが一斉に点灯。約93万灯のLEDが、約400mに及ぶ六本木けやき坂通りを「SNOW&BLUE」の幻想的な光で美しく染め上げた。

　点灯した景色を見て、渡辺は「段々下からブルーになっているんですね」と感想を述べると、岩本は「渡辺ブルーですね」とすかさず反応。ラウールも「本当にすごいです。これはもうホリデーシーズンって感じがすごいですね！」と興奮気味に語った。

　初の男性ゲストという点について、ラウールは「“スノーキング”ってことですもんね」と話すと、渡辺も「僕ら“スノーマン（Snow Man）”ですからね」と続け、ラウールさんは「我ながらぴったりだなと思いました！」と胸を張った。

　けやき坂の景色に一番似合うと思うメンバーは？という質問に対して、岩本は「館さまですかね」と、宮舘涼太の名前を挙げ、「普段からイルミネーションみたいな感じのゴージャスさがすごい方なので、相乗効果で（笑）より映えそうだなとパッと出てきたのは館さまでした」と理由を明かした。


雑誌『WiNK UP』37年の歴史に幕…Snow Manが表紙を飾る最終号発売！ | RBB TODAY
画像
アイドル誌『WiNK UP』（ワニブックス）の休刊号となる2025年6月号が、本日7日に発売された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/07/229348.html続きを読む »

田中みな実、ラウールを‟愛の告白”企画でサポート「真ん中のカメラに向かって言ってみて！」 | RBB TODAY
画像
フジテレビの木曜劇場『愛の、がっこう。』（7月10 日スタート、毎週木曜よる10 時～）の制作発表会見が8日、都内にて開催され主演の木村文乃、共演のラウール（Snow Man）、田中みな実、中島歩、沢村一樹が出席した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/08/232936.html?from=image-page-title続きを読む »

Snow Man Dome Tour 2024 RAYS(Blu-ray Disc3枚組)(初回盤) [Blu-ray]
￥5,700
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【メーカー特典あり】音故知新 (AL) (通常盤) - Snow Man（特典：Snow Manスタンプ）
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top