2i2・十味、白レースランジェリーで魅せる“大人の色香” ！新グラビアムック表紙に登場 | RBB TODAY

2026年1月13日、新グラビアムック『グラビアンエイジ』（KADOKAWA）のVOL.4が発売される。同作は全ページ撮り下ろし&全ページオールグラビアで、写真集のような読み味を目指した新しいグラビアムックだ。

VOL.4の表紙と巻頭グラビアを飾るのは、あざとかわいさに加え大人の色香も兼ね備えるタレントの十味。冬の寒さを吹き飛ばす見ごたえ抜群のグラビアとなっている。

裏表紙と巻中グラビアには、「大好きな曲、大好きな人、可愛い、カッコいい、みんなの大好きなものが詰まってる」のグループ名由来のもと、男性女性問わず幅広く愛されるグループを目指すアイドルグループ・Jams Collectionが登場する。さらに、未だ勢い止まらぬ事務所「ゼロイチファミリア」から小倉あずさと貝賀琴莉のグラビアも掲載。雪景色よりもまぶしい、とびきりの瞬間を切り取ったグラビアを届ける。

購入特典として、Amazon、セブンネット、書泉では「十味」限定絵柄ブロマイド、楽天ブックス、HMVでは「Jams Collection」限定絵柄ブロマイドをプレゼント。各法人1種で、すべて違う絵柄となる。