永野芽郁、2026年カレンダーが12月21日発売決定！「春夏秋冬」をテーマに四季折々の魅力を披露 | RBB TODAY

永野芽郁、2026年カレンダーが12月21日発売決定！「春夏秋冬」をテーマに四季折々の魅力を披露

表紙（ポスタータイプ）©SDP
  • 表紙（ポスタータイプ）©SDP
  • 表紙（デスクタイプ）©SDP
  • 特典①（MAILIVIS）©SDP
  • 特典②（楽天ブックス）©SDP
  • 特典③（HMV&BOOKS online／HMV店舗／ローソン店頭Loppi）©SDP

　永野芽郁の11作目となる『オフィシャルカレンダー2026』（SDP）が、12月21日に発売される。

表紙（デスクタイプ）©SDP

　同作のテーマは「一緒に過ごす“春夏秋冬”」。四季折々のスタイリングや多彩なシチュエーションを詰め込んだ内容となる。春はピンクやグリーンの華やかな装い、夏はヨーヨーを手に涼やかな浴衣姿やスイカを頬張る無邪気な笑顔を見せる。秋は眼鏡姿でシックな雰囲気、冬はニットスタイルで暖かな雰囲気を収めている。

特典①（MAILIVIS）©SDP
特典②（楽天ブックス）©SDP
特典③（HMV&BOOKS online／HMV店舗／ローソン店頭Loppi）©SDP

　このカレンダーには「来年もファンの皆さんと共に歩んでいきたい」という永野本人の想いが込められている。今回は「ポスタータイプ」と「デスクタイプ」の豪華2種展開。ポスタータイプの表紙は、ピンクのジャケットにパープルのスカーフを合わせたキュートなカットが採用された。デスクタイプの表紙は、柔らかなニットのホワイトコーデで花を手にこちらを見つめるシックなビジュアルとなっている。

　購入特典の「フォトカード」は全3種で、販売場所ごとに絵柄が異なる。MAILIVIS、楽天ブックス、HMV&BOOKS online/HMV店舗/ローソン店頭Loppiで期間中（11月4日18時～11月12日23時59分）に予約した購入者の中から、ランダムで「直筆サイン入りフォトカード」が届けられる。


