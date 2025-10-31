森香澄、話題のランジェリーショットの別カット公開にファン歓喜「最強」「セクシーすぎ」 | RBB TODAY

30日、フリーアナウンサーの森香澄が自身のインスタグラムを更新。ランジェリーブランド「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」のホリデーコレクションの別カットを公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。

先日、同ブランドは森香澄をゲストに迎えた冬の新ビジュアルおよび動画を公開。ホリデーシーズンを彩る新作ランジェリーを着こなす姿が話題となっていた。今回投稿された写真は、話題のランジェリーショットの別カット。白を基調とした柔らかな光が差し込む室内で、淡いラベンダーカラーのランジェリーに身を包んだ森が登場した。肩にふわりとファーを羽織り、上品かつフェミニンな雰囲気が漂っている。

この投稿に対し、コメント欄には「最強すぎる」「セクシーすぎてびっくり」「大人の魅力が溢れてる」「綺麗で品がある」「同性ですけど尻筋すごい！尊敬」など、美しさやスタイルの良さに驚く声が寄せられた。

※森香澄「PEACH JOHN Holiday Collection」のビジュアルカット投稿（森香澄の公式インスタグラムより）