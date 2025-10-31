 森香澄、話題のランジェリーショットの別カット公開にファン歓喜「最強」「セクシーすぎ」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

森香澄、話題のランジェリーショットの別カット公開にファン歓喜「最強」「セクシーすぎ」

エンタメ グラビア
注目記事
森香澄【写真：竹内みちまろ】
  • 森香澄【写真：竹内みちまろ】

　30日、フリーアナウンサーの森香澄が自身のインスタグラムを更新。ランジェリーブランド「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」のホリデーコレクションの別カットを公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。

　先日、同ブランドは森香澄をゲストに迎えた冬の新ビジュアルおよび動画を公開。ホリデーシーズンを彩る新作ランジェリーを着こなす姿が話題となっていた。今回投稿された写真は、話題のランジェリーショットの別カット。白を基調とした柔らかな光が差し込む室内で、淡いラベンダーカラーのランジェリーに身を包んだ森が登場した。肩にふわりとファーを羽織り、上品かつフェミニンな雰囲気が漂っている。

　この投稿に対し、コメント欄には「最強すぎる」「セクシーすぎてびっくり」「大人の魅力が溢れてる」「綺麗で品がある」「同性ですけど尻筋すごい！尊敬」など、美しさやスタイルの良さに驚く声が寄せられた。

※森香澄「PEACH JOHN Holiday Collection」のビジュアルカット投稿（森香澄の公式インスタグラムより）


森香澄、色気たっぷりランジェリーを上品に着こなし！“ピーチ・ジョン”冬シーズンのビジュアル公開 | RBB TODAY
画像
ピーチ・ジョンは森香澄起用の冬ビジュアルを公開し、大人可愛いホリデーランジェリーを紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/29/238811.html続きを読む »

【動画】森香澄、艶やかランジェリー姿で多彩な表情！セクシーなビジュアル動画が公開に | RBB TODAY
画像
フリーアナウンサー森香澄がピーチジョンの2025ホリデーコレクションイメージ動画に出演し、華やかなランジェリー姿を披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/29/238818.html続きを読む »

すのかすみ。 (幻冬舎単行本)
￥2,822
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【電子限定セレクト版】すのかすみ。
￥594
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top