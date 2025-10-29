【動画】森香澄、艶やかランジェリー姿で多彩な表情！セクシーなビジュアル動画が公開に | RBB TODAY

29日、ランジェリーブランド「ピーチ・ジョン」の公式YouTubeチャンネルが更新され、フリーアナウンサー・森香澄を起用した2025年ホリデーコレクションのイメージ動画が公開された。

同動画は 本日29日に公開されたピーチ・ジョンの冬の新ビジュアルに合わせて公開されたもの。公式通販サイトでは、森が着こなすコレクションを紹介する特設ページも開設されている。動画は「森香澄が魅せる♡PEACH JOHN 2025ホリデーコレクション」と題され、森がホリデーシーズンにふさわしい華やかなランジェリー姿を次々と披露している。

作中では、森がベッドの上でアンニュイな表情を見せつつ、同日公開の新ビジュアルでも着用している「ナイスバディブラ ミスティブーケ」（レッド）をまとったカットや、窓辺に佇み、ふわふわとした質感の「フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ」（ピンク）を着用した大人可愛いスタイルなどが収められている。

※森香澄が出演するPEACH JOHN冬シーズンのビジュアル動画（ピーチ・ジョンの公式Youtubeより）