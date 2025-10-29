 【動画】森香澄、艶やかランジェリー姿で多彩な表情！セクシーなビジュアル動画が公開に | RBB TODAY
【動画】森香澄、艶やかランジェリー姿で多彩な表情！セクシーなビジュアル動画が公開に

「PEACH JOHN」冬シーズンのビジュアルに登場した森香澄
  • 「PEACH JOHN」冬シーズンのビジュアルに登場した森香澄

　29日、ランジェリーブランド「ピーチ・ジョン」の公式YouTubeチャンネルが更新され、フリーアナウンサー・森香澄を起用した2025年ホリデーコレクションのイメージ動画が公開された。

　同動画は　本日29日に公開されたピーチ・ジョンの冬の新ビジュアルに合わせて公開されたもの。公式通販サイトでは、森が着こなすコレクションを紹介する特設ページも開設されている。動画は「森香澄が魅せる♡PEACH JOHN 2025ホリデーコレクション」と題され、森がホリデーシーズンにふさわしい華やかなランジェリー姿を次々と披露している。

　作中では、森がベッドの上でアンニュイな表情を見せつつ、同日公開の新ビジュアルでも着用している「ナイスバディブラ ミスティブーケ」（レッド）をまとったカットや、窓辺に佇み、ふわふわとした質感の「フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ」（ピンク）を着用した大人可愛いスタイルなどが収められている。

※森香澄が出演するPEACH JOHN冬シーズンのビジュアル動画（ピーチ・ジョンの公式Youtubeより）


森香澄、色気たっぷりランジェリーを上品に着こなし！"ピーチ・ジョン"冬シーズンのビジュアル公開 | RBB TODAY
画像
ピーチ・ジョンは森香澄起用の冬ビジュアルを公開し、大人可愛いホリデーランジェリーを紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/29/238811.html続きを読む »

ギャップやばっ！ 森香澄、FRIDAYオフショで魅せた"天使の笑顔"と"大人の色気"「これはまた写真集出すしか…」 | RBB TODAY
画像
11日発売の『FRIDAY』2025年4月25日・5月2日合併号（講談社）で、表紙＆巻頭グラビアを担当している森香澄。そのオフショットと思われる写真が、彼女のインスタグラムで続々と公開されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/22/228609.html続きを読む »

《平木昌宏》

