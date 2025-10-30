高校1年生の乃木坂46・増田三莉音、可愛すぎる制服姿を披露！ | RBB TODAY

30日に発売された『週刊少年チャンピオン』48号（秋田書店）で、乃木坂46の増田三莉音が表紙と巻頭特集を飾っている。
増田は乃木坂46の6期生オーディションで「週刊少年チャンピオンメディア賞」を受賞した経歴を持ち、今回が2度目の表紙登場となる。
撮影では、ルームウエアに身を包んでくつろぐ姿から、制服を着て弾ける笑顔を見せる姿、真紅のワンピースを着て大人っぽい表情をのぞかせる姿まで、様々な衣装とポーズで魅力を披露した。 11月1日に16歳の誕生日を迎える増田の笑顔が印象的な仕上がりとなっている。 特別付録として両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。
増田は「2度目の表紙、本当にありがとうございます！ ルームウエアを着て撮影していただいたシーンは、窓からの日差しがポカポカでとても印象に残っています♡多くの方に、私も乃木坂46も知っていただけるきっかけになれば嬉しいです！」とコメントしている。
