高校1年生の乃木坂46・増田三莉音、可愛すぎる制服姿を披露！ | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
高校1年生の乃木坂46・増田三莉音、可愛すぎる制服姿を披露！

『週刊少年チャンピオン』48号Ⓒ秋田書店Ⓒ乃木坂46合同会社
　30日に発売された『週刊少年チャンピオン』48号（秋田書店）で、乃木坂46の増田三莉音が表紙と巻頭特集を飾っている。

表紙『週刊少年チャンピオン』48号Ⓒ秋田書店Ⓒ乃木坂46合同会社Ⓒ小池伸一郎

　増田は乃木坂46の6期生オーディションで「週刊少年チャンピオンメディア賞」を受賞した経歴を持ち、今回が2度目の表紙登場となる。

　撮影では、ルームウエアに身を包んでくつろぐ姿から、制服を着て弾ける笑顔を見せる姿、真紅のワンピースを着て大人っぽい表情をのぞかせる姿まで、様々な衣装とポーズで魅力を披露した。 11月1日に16歳の誕生日を迎える増田の笑顔が印象的な仕上がりとなっている。 特別付録として両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

　増田は「2度目の表紙、本当にありがとうございます！ ルームウエアを着て撮影していただいたシーンは、窓からの日差しがポカポカでとても印象に残っています♡多くの方に、私も乃木坂46も知っていただけるきっかけになれば嬉しいです！」とコメントしている。


週刊少年チャンピオン2025年48号 [雑誌]
￥391
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

ビリヤニ (Type-A) - 乃木坂46 (特典なし)
￥1,718
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

