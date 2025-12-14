表情まで完璧…TWICE・サナ、美鎖骨を全開に！透け感のある黒ワンピで見せた艶っぽさ【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、サナが美しい鎖骨を露わにした。

去る12月12日、サナは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「心を込めて書いたメッセージカードと、限定リボンでギフトラッピングしたYSLのアイテムを大切な人へ」といった文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、メイクアップブランド「Yves Saint Laurent Beauté（イヴ・サンローラン・ボーテ）」（以下、「YSL」）のホリデー限定コレクションの魅力を伝える様子を捉えたものである。サナは、同ブランドのジャパンアンバサダーを務めている。

（写真＝サナInstagram）

写真のなかのサナは、肩が露わになった黒色のワンピースを着用している。髪を後ろに結んで綺麗な鎖骨を見せた彼女は、メイク用品を上品に見せている。

投稿を目にしたファンからは、「完璧の基準が上がった」「天使だ」「サナなしでは生きていけない」といった反応が寄せられていた。

なお、サナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中。来る2026年2月4日には、日本人メンバーのミナ、サナ、モモで結成されたユニットMISAMOで、日本1stフルアルバム『PLAY』をリリースする予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

■【写真】危険な丈にハラハラ…サナのしゃがみSHOT

■【写真】Tシャツめくり…サナ、大胆ランジェリー風衣装

■【写真】サナ、ブラトップ姿で見せた色気