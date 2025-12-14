BTS・JUNG KOOKとの熱愛説を否定した女優、“肩出しドレス”…お人形のような美貌で話題に【PHOTO】 | RBB TODAY

BTS・JUNG KOOKとの熱愛説が話題になったこともある女優イ・ユビが、人形のような美貌を披露した。

イ・ユビは最近、「ありがとうございます。“ソウル国際映画大賞”」というコメントとともに、複数の写真を公開した。

ソウルのドラゴンシティホテルで12月10日に行われた「2025ソウル国際映画大賞」授賞式当日の様子を収めた写真だ。

この日、イ・ユビは初めて映画祭のMCを務め、落ち着きがありながらも機知に富んだ進行ぶりで、その力量を証明した。

公開された写真では、イ・ユビの圧倒的なビジュアルがひときわ視線を集める。ブラックのオフショルダードレス姿で控室にてメイクを受けるイ・ユビは、すっと通った鼻筋、大きな瞳、シャープなフェイスラインなど、完璧な美しさを際立たせている。

動画では、正面を見つめながらシックな表情を浮かべており、まるでCGを見ているかのような非現実的なビジュアルに驚かされる。

なおイ・ユビは、2021年12月にBTSのJUNG KOOKと熱愛説が浮上したことがある。その熱愛説は両者の事務所がすぐに「事実無根」と立場を伝え、否定した。

12月5日、JUNG KOOKにaespa・ウィンターとの熱愛説が浮上したことで、この出来事が再び注目を集めている。

◇イ・ユビ プロフィール

1990年11月22日生まれ。日本でも大ヒットしたドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で、主人公のライバルを演じたキョン・ミリの実娘。韓国の名門大学として知られる梨花（イファ）女子大学の声楽科を卒業し、2009年に女優デビューした。2012～2013年には各テレビ局の演技大賞で、新人賞やニュースター賞などを獲得。ドラマ『ユミの細胞たち』や『7人の脱出』など、多彩な作品を通じて存在感を発揮している。

