東雲うみ、ヒョウ柄ビキニで美バスト披露！スポーツカーを運転する妄想グラビアを展開 | RBB TODAY

東雲うみ、ヒョウ柄ビキニで美バスト披露！スポーツカーを運転する妄想グラビアを展開

撮影:彦坂栄治 ヘアメイク:田森春菜(JULLY) スタイリング:米丸友子
　28日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）11月4・11日号の表紙に、グラビアアイドル、コスプレイヤー、YouTuberとして活躍する東雲うみが登場している。

　同誌の妄想グラビア企画「この後、どうする？」では、東雲うみがブルーのスポーツカーを運転する刺激的な展開が描かれている 。企画のシナリオを手がけたのは、ライターとして活動している速水健朗だ。 シナリオは「クルマを買ったという彼女から、突然電話がかかってきた。『ねえ、運転の練習、付き合ってよ』家の前に迎えに来た彼女のクルマは、どう見てもスポーツカーだった。こちらが戸惑って何か言おうとするのを先回りして彼女が言った。『ハチロクって言うんだ』」という設定で始まる。

　東雲は埼玉県出身の29歳。グラビアアイドル、コスプレイヤー、YouTuberとして活躍し、大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK総合）第9回にゲスト出演するなど女優としても頭角を現している。3rd写真集『うみの近く』（講談社）が発売中だ。

　また、同号の「グラビアン魂」コーナーには山田あいが登場。山田は「16歳の頃に1年間の家出（野宿生活）」という意外すぎるエピソードを持つという 。誌面では、白いカーテンを背景にピンクのレースランジェリー姿で舌をペロリと出す挑発的なショット や、花柄のワンピースの裾をめくり上げ、水色のショーツをのぞかせる大胆なカットなどが掲載されている。

　さらに「美女地図」コーナーでは、メジャーデビューを果たしたアイドルグループ・INUWASIのはのんまゆが登場 。10月29日に発売されるファースト写真集から、過去最大露出で挑んだという限界ショットを先行公開している。

《アルファ村上》

