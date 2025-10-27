日本史上最多のNetflixブランド商品がセブンに登場！“辛口ブラックチゲラーメン”など26品がラインナップ | RBB TODAY

Netflixとイトーヨーカドー、セブン-イレブンの3社による初のコラボレーション商品26アイテムが11月15日から全国で数量限定発売される。Netflixブランドを冠した商品数としては国内最大の取り組みとなり、菓子・飲料・冷凍食品・雑貨など幅広いジャンルの商品を展開する。

今回のコラボ商品には、セブンプレミアム ゴールドシリーズの人気商品「金のマルゲリータ」をブラックフライデーにちなんだ特別仕様にアレンジした「ブラックマルゲリータ」、味や色の変化が楽しめる「辛口ブラックチゲラーメン」など、ユニークなアイデアを詰め込んだ商品が多数登場する。

Netflix セブンプレミアム ゴールド 金のブラックマルゲリータ（税込 753.84円）

Netflix 辛口ブラックチゲラーメン（税込 300.24円）

Netflix ブラック豚骨まぜそば（税込 300.24円）

主な商品として、Netflix セブンプレミアム ゴールド「金のブラックマルゲリータ」（698円・税込753.84円）は、黒い生地を採用し「トマトソースの赤」と「生地の黒」でNetflixをイメージしたデザインに仕上げ、ニンニクが効いたパンチのある味わいが特長だ。

「Netflix 辛口ブラックチゲラーメン」（278円・税込300.24円）は、あさりと魚醤のうまみをベースに、唐辛子の辛みを効かせた辛口チゲラーメンで、別添の味変化パックを加えることでスープの色、味、辛みを好みに合わせて調整することができる。

その他にも「Netflix ブラック豚骨まぜそば」「Netflix スパイシーブラックカレー」「Netflix キャラメルポップコーン」「Netflix ミッドナイトブースト 250ml」「Netflix トワイライトトロピカル 250ml」「Netflix チョコグミ ミルクティー味」「Netflix チョコグミ ほうじ茶ラテ味」「Netflix 黒いわさビーフ」「Netflix 焼ほたて貝ひも チャンジャ風味」「Netflix うまいかバター醤油風味」などが展開される。

Netflix キャラメルポップコーン（税込 213.84円）

Netflix 黒いわさビーフ（税込 170.64円）

Netflix うまいかバター醬油風味（税込 170.64円）

コラボ商品は2025年11月15日より、全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、イズミ、天満屋ストア、ダイイチ、シェルガーデンで販売される。