群馬・前橋で「温泉×グルメウォーキング」イベント開催！“福豚ひれかつサンド”など地元の食を堪能！ | RBB TODAY

前橋ONSEN・ガストロノミーツーリズム実行委員会は、前橋の散策と地域の食を同時に楽しめるウォーキングイベント「第6回ONSEN・ガストロノミーウォーキングin前橋・赤城スローシティ」の参加者を11月上旬に募集する。

同イベントは2026年1月24日に開催される。2025年10月10日にリニューアルオープンしたGunma Flower Park+をスタート・ゴールに、赤城山南麓エリアの大自然の中を歩くもの。約9kmのウォーキングルート上には、赤城神社（三夜沢町）、福豚の里 とんとん広場、阿久沢家住宅、Gunma Flower Park+の4カ所を「ガストロノミーポイント」に設定。各ポイントで食と地酒を味わい、ウォーキング後は温泉につかり、前橋の魅力を体感できる。

阿久沢家住宅

今回のコースは赤城神社の参道ウォーキングから始まる。樹齢80～400年のアカマツ・クロマツが約1000本近くある松並木を歩いた後は、荘厳な雰囲気に心静まるパワースポット赤城神社でひと休み。コース終盤、県内最古の民家の一つ・国の重要文化財でもある阿久沢家住宅では静かなひとときを過ごせる。

ゴール後のGunma Flower Park+はパンジーやビオラ、クリスマスローズ、マンサク、サザンカやシードヘッドガーデンが冬の時期も楽しめる。この時期ならでは、日没後のライトアップも必見だ。

Gunma Flower Park＋

ポイントの一つ「福豚の里 とんとん広場」では、豚肉料理が盛んなゆえに「TONTONのまち」と呼ばれる前橋の、赤城山の豊かな自然に育まれたブランド肉「福豚」を使用した福豚ひれかつサンドを賞味できる。

ブランド肉「福豚」を使用した福豚ひれかつサンド

開催日時は2026年1月24日（土）午前11時15分～午後5時00分（予定）。開催場所は群馬県前橋市のGunma Flower Park+及び赤城南麓エリア。募集人数は200名で、参加費は5000円（税込）大人・子供同額。

ウォーキング開始時間は午前11時30分より予約時間に応じて順次スタート。スタート場所はGunma Flower Park+ 北口、ゴール場所はGunma Flower Park+ 南口。駐車場はGunma Flower Park+ 北口駐車場で駐車料金無料。JR前橋駅とGunma Flower Park+を結ぶシャトルバスを運行予定。コース距離は約9キロ。募集開始は2025年11月上旬。参加申し込み方法はONSENガストロノミーツーリズムHPから事前申し込み。