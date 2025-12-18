 “骨付鳥ひな”が入った大ボリュームのメニュー！がブリチキン。、クリスマス限定「がブリマスBOX」を20日より販売 | RBB TODAY
“骨付鳥ひな”が入った大ボリュームのメニュー！がブリチキン。、クリスマス限定「がブリマスBOX」を20日より販売

　がブリチキン。がクリスマス限定セット「がブリマスBOX」を20日から5日間販売する。

がブリチキン。「がブリマスBOX」

　「がブリマスBOX」は、名物のからあげももをアレンジしたザクザク衣の「クリスピーチキン」や、看板メニュー「骨付鳥ひな」をメインにした豪華仕様のセットだ。大人も子どもも楽しめるラインナップで、家族や友人と過ごすクリスマスにぴったりの内容となっている。

　居酒屋店舗で販売される「がブリマスBOX L」は、テイクアウト4309円(税込)で3から4人前。内容はからあげもも4個、クリスピーチキン4個、骨付鳥ひな2本、骨付きフランク2本、フライドポテト150グラム。「がブリマスBOX コンボ」は、テイクアウト2149円(税込)で1から2人前。内容はからあげもも4個、クリスピーチキン4個、フライドポテト150グラムとなっている。

　レストラン・フードコート店舗で販売される「がブリマスBOX ハーフ&ハーフ」は、テイクアウト1749円(税込)で1から2人前。内容はからあげもも6個、クリスピーチキン6個で提供される。

　受け渡し・販売期間は12月20日から12月25日まで。予約方法は、ホットペッパーWEB予約サイト、または近くの店頭もしくは電話にて期間中に受付。販売店舗は全国の「がブリチキン。」各店。

《村上弥生》

