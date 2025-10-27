スターバックス、クリスマスの新作「ストロベリー＆ジョイフルメドレー」フラペチーノが11月1日発売！ | RBB TODAY

スターバックス コーヒーは、2025年11月1日から「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」など新作商品を発売する。

今年のホリデーシーズンのテーマは「JOYFUL MEDLEY- JOYでつながる -」。冬の風物詩のティー「ジョイフルメドレー」に、今年ならではのストロベリーを重ねたビバレッジを全国のスターバックス（一部店舗を除く）で販売する。

「ジョイフルメドレー」は、スターバックスの冬を代表するティーとして、毎年登場を楽しみにしているお客様も多い人気商品だ。力強いブラックティー、爽やかなウーロン茶、香り高いジャスミンティーの3種をブレンドし、アプリコットの華やかな香りを纏わせた。今年は、さらにミラベル（西洋スモモ）などの風味を加えることで、華やかかつ奥深く豊かな味わいも感じられる。

「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」（Tallサイズのみ、店内 ¥690 / 持ち帰り ¥678）は、ジョイフルメドレー ティーをベースにしたフラペチーノに、ゴロっと果肉感を感じられるストロベリー果肉を合わせた心華やぐ一杯だ。ホイップクリームの上にはフリーズドライのストロベリーをあしらい、見た目からもホリデーらしい華やかさを楽しめる。甘酸っぱいストロベリー果肉のごろごろとした食感に、ジョイフルメドレーの華やかな香りがふわっと鼻にぬけ、優しい甘さが口いっぱいに広がる。

さらに今年は、フラペチーノやホイップクリームをのせたアイスビバレッジにカスタマイズできる『ホリデー メドレー クッキー』（持ち帰り ¥65 / 店内 ¥66）が登場。ホリデーらしいデザインの4種類（リボン、スノーマン、くま、ジンジャーブレッドドール）の中からランダムにトッピングされ、どれが出るかはお楽しみだ。

『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』（Hot / Ice、Short ¥550 / ¥540 ～ Venti ¥680 / ¥668）は、なめらかな口どけのストロベリームースと濃密なティーラテを合わせたフルーティーな味わいが際立つ一杯だ。3種の茶葉を濃く抽出したベースを使用し、ミルクに負けない力強いジョイフルメドレー ティーの味わいを感じられる。ストロベリーの香りと酸味が広がるムースに華やかなティーの味わいが重なり合う、こころほどける「とろあま体験」を堪能できる。

彩り華やかな見た目の『ストロベリー＆ジョイフルメドレー チーズケーキ』（持ち帰り ¥496 / 店内 ¥505）も同日登場する。ストロベリー風味のホイップクリーム、真っ赤なストロベリーソース、クランブルをトッピングし、食べ進めるごとにさまざまな風味と食感も楽しめる。

ファンが多い2種類のビバレッジと茶葉も今年も登場する。『ジンジャーブレッド ラテ』（Hot / Ice）は、ジンジャーブレッドクッキーのスパイシーな味わいをイメージしたスターバックスホリデーシーズンの定番商品だ。『ジョイフルメドレー ティー ラテ』（Hot / Ice）は、「ジョイフルメドレー」にスチームミルクを注いで仕上げたやさしい味わいのティーラテ。「スターバックス ティバーナ(TM) ジョイフルメドレー(R) 12袋入り」（¥1,550）は、「ジョイフルメドレー」を自宅や贈り物としても楽しめる個包装の仕立てだ。