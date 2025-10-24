モスバーガーの「一番くじ」が発売決定！“モスチキン”クッションからデジタル時計までラインナップ | RBB TODAY

11月1日から「モスバーガー」の商品などがハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」（BANDAI SPIRITS）の最新作として登場する。同商品は一部モスバーガー店舗で販売されるほか、ローソン、デイリーヤマザキ、その他のコンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで順次発売する。

同商品では、レタスとパティの間からティッシュを引き出す「テリヤキバーガー ティッシュケース」や、抱きしめるのにぴったりなサイズの「モスチキン クッション」など、モスバーガーの商品やアイテムがデスク周りを彩るグッズとして登場する。

モスバーガーのロゴが入ったマグカップ&スプーンセット、メモスタンドやペン立てなどのサポートフィギュアのほか、ジッパーバッグ&フレークシールセット、タオルコレクション、ラバーコレクションなど多数のアイテムがラインナップされる。

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞として、モスバーガーのフィギュアが付いたデジタル時計「モスバーガー クロック」を用意している。また、ラストワン賞と同仕様の時計が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。