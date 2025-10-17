25年来の親友・井川遥＆板谷由夏が特別対談！初共演映画での秘話やリアルな日常を赤裸々に語る | RBB TODAY

20日より、J-WAVE（81.3FM）の番組『Sanrio SMILEY SMILE』で、俳優の井川遥と板谷由夏による対談が配信される。

同番組は毎週月曜から木曜の21時30分から22時に放送中で、ナビゲーターの板谷由夏が店主を務める純喫茶「スマイル」を舞台に、ゲストとの対話を繰り広げる30分のプログラムだ。10月20日週のゲストには、俳優として第一線で活躍する井川遥が登場。番組では、25年前に板谷との出会いのきっかけとなった映画『tokyo.sora』（2002年公開）での撮影秘話が語られる。

脚本なしの即興演技で挑んだ当時について、井川は「ドキュメンタリータッチのような現場だった」と振り返り、デビュー初期ならではの緊張感や表現と向き合う真摯な思いを明かす。さらに、井川が出演する映画『平場の月』『わたし世代』の撮影裏話や、同世代の俳優たちと挑んだ「20代の恋愛」「家族のかたち」といったテーマでもトークを展開。子育てと仕事の両立、人生の転機など、互いのリアルな日常や俳優としての境遇も赤裸々に語り合う。

放送は10月20日から23日まで、毎日21時30分からオンエアされる。