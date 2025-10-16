日本でソロデビューもした韓国アイドル出身女優、“8歳年上”映画監督と結婚「大切なご縁と共に…」【全文】 | RBB TODAY

ガールズグループT-ARAのメンバーで女優としても活動するハム・ウンジョンが、結婚する。

10月16日、所属事務所マスクスタジオは公式コメントを通じて「ハム・ウンジョンが11月中に大切なご縁と共に人生の旅路を歩むことを約束しました」と発表し、結婚のニュースを伝えた。

所属事務所は続けて「新郎は一般人であり、結婚式は両家の家族や親しい知人が参加するなか、静かで温かい雰囲気のもとで非公開にて執り行われる予定です」と明らかにした。

さらに「新たなスタートとともに、より成熟した姿で、今後も変わらず素敵な作品を通じてご挨拶するハム・ウンジョンに、多くの関心と応援をお願いします」と付け加えた。

事務所はコメント内で新郎を“一般人”と表現したが、先立って報じられたニュースにより、その相手が映画監督のキム・ビョンウ氏であることが判明。これについてマスクスタジオ側は「キム・ビョンウ監督と結婚するのは事実です」と認めた。

（写真提供＝OSEN）ハム・ウンジョン（左）、キム・ビョンウ監督

1988年生まれのハム・ウンジョンは、1995年に子役としてデビューし、2009年にT-ARAのメンバーとしてアイドル活動を開始。代表曲には『Bo Peep Bo Peep』『Roly-Poly』『Lovey-Dovey』などがあり、2019年には『DESIRE』で日本ソロデビューも果たした。現在は女優に転向して活動している。

一方、1980年生まれのキム・ビョンウ監督は、2013年の映画『テロ・ライブ』で「第22回釜日映画賞」新人監督賞・脚本賞、「第34回青龍映画賞」新人監督賞を受賞。その後、『PMC：ザ・バンカー』や『全知的な読者の視点から』（原題）などの作品で監督・脚本を務めた。12月19日にNetflixで公開予定の映画『大洪水』の演出も手がけている。

ハム・ウンジョンの公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。ハム・ウンジョンの所属事務所マスクスタジオです。

いつもハム・ウンジョンに温かい応援と愛を送ってくださる皆さまに、心より感謝申し上げます。

ハム・ウンジョンが、11月中に大切なご縁と共に人生の旅路を歩むことを約束いたしました。

新郎は一般人であり、結婚式は両家の家族と親しい知人が参加する中、静かで温かい雰囲気のもとで非公開にて執り行われる予定です。

新たなスタートとともに、より成熟した姿で変わらず素晴らしい作品を通じてご挨拶するハム・ウンジョンに、多くの関心と応援をお願いいたします。

ありがとうございます。

