「おかえり！」TWICEジョンヨン、復活公演で“別人級ビジュ”披露　成熟した魅力で魅了【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのジョンヨンが、これまでにない大胆なスタイルでファンの視線を奪った。

10月13日、ジョンヨンは自身のインスタグラムに複数の写真を投稿。黒のカウボーイハットにスパンコールが散りばめられたデニムジャケット、そしてコルセット風のホワイトトップスというウエスタンムード漂う装いを披露した。これらの写真は、11日・12日に行われた公演のオフショットとみられる。

視線を真っすぐに向けたクールな表情は、ステージ上の華やかさとは一味違う落ち着いた魅力を放つ。撮影の合間と思われるカットでは、スタッフがマイクを装着する様子も収められ、プロとしてのリアルな一面が垣間見える。

なお、ジョンヨンは4日に行われたフィリピン公演を体調不良のため欠席していた。そのため今回の投稿には、「おかえり！」「戻ってきてくれて嬉しい」「健康でありますように」といった温かい声も多数寄せられている。

（写真＝ジョンヨンInstagram）

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

